Acquisti Napoli- L’esito dell’incontro fra il Lecce e il Manchester United fa esultare il Napoli: arriva l’ultim’ora.

Il Napoli è letteralmente scatenato in questo mercato di gennaio. Un solo acquisto chiuso (quello di Billing dal Bournemouth), ma un costante pressing per i giocatori più chiacchierati. Adesso, i fondi a disposizione derivanti dalla cessione di Kvaratskhelia al Paris Saint-Germain permettono al club azzurro di avere a disposizione una cospicua somma da investire per un suo sostituto e non solo.

Intriga così l’intreccio che si è creato col Manchester United; controparte della trattativa per Garnacho, rivale nella corsa per Dorgu. Proprio quella di oggi, è una giornata molto importante dato che gli emissari del club inglese sono in Italia per incontrare sia il Napoli per il primo, che il Lecce per il secondo.

Dorgu, le ultime fra Napoli e Manchester United

Per Garnacho, non arrivano ancora notizie ben precise ma continuano ad emergere segnali positivi. Per il Dorgu, invece, si parla di una vera e propria fumata nera: secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, mancherebbe al momento l’accordo fra Mnchester United e Lecce. I Red Devils infatti offrono 35 milioni, ma per acquistare il giocatore subito, mente il Lecce lo vuole tenere fino a fine stagione.

Se questa voce dovesse essere confermata, il sorpasso del Napoli sarebbe all’orizzonte: il club azzurro, come ben noto, infatti, ha intenzione di chiudere questa operazione proprio lasciando il giocatore in prestito in Puglia sino a giugno. In ogni caso, Manchester United e Lecce si aggiorneranno nei prossimi giorni per riprovare a trovare la quadra dell’operazione.

Napoli, il mercato fra Dorgu e Garnacho

Il Napoli ha così tutta l’intenzione di regalare a Conte un suo pupillo: Dorgu piace infatti tanto all’attuale tecnico azzurro che, nell’ultimo incrocio con il Lecce al Maradona, era stato anche visto parlare intensamente con lui.

Gli incontri di oggi del Manchester United a Milano sembrano portare, quindi, buone notizie per il Napoli. Rimane da valutare la prospettiva di un possibile doppio colpo, ma il club azzurro, forte dell’incasso della cessione di Kvaratshelia, ci penserà.

Le uniche brutte notizie di oggi arrivano invece sul fronte difesa, dove il Napoli dovrà trovare un nuovo obiettivo dopo che Danilo ha deciso di tornare in Brasile per motivi familiari, facendo di fatto saltare un’operazione che sembrava in via di conclusione con gli azzurri.