Calciomercato – Dorgu potrebbe intrecciarsi con Garnacho, un colpo di scena che potrebbe cambiare la campagna acquisti invernale del Napoli

Il calciomercato del Napoli è entrato nel vivo. Sono giorni caldissimi per capire quali saranno gli effettivi rinforzi degli azzurri per questa seconda parte di stagione. I partenopei devono difendere il primo posto in classifica dall’assalto dell’Inter e per farlo avranno bisogno di allungare la rosa, specialmente dopo l’addio di Khvicha Kvaratskhelia.

Da settimane vi riportiamo che le priorità sono due: il difensore centrale e l’esterno sinistro. Per il primo ruolo, in pole c’è sempre Danilo, che nelle prossime ore dovrebbe rescindere il suo contratto con la Juventus. Intorno al brasiliano ci sono ancora dubbi, relativi a un possibile ritorno in patria, al Flamengo, ma l’operazione dovrebbe chiudersi. Per l’attacco, invece, la situazione si sarebbe fatta più intricata.

Dorgu al Manchester libera Garnacho: svolta per il Napoli

É notizia di questa mattina, che il Manchester United avrebbe deciso di fare sul serio per Patrick Dorgu. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il club di Premier starebbe valutando di presentare un’offerta concreta per il danese. Emissari della squadra inglese dovrebbero incontrare nei prossimi giorni i dirigenti del Lecce. La base di partenza resterà sempre quella di 40 milioni di euro.

Un eventuale affondo dei Red Devils per il calciatore classe 2004, libererebbe di fatti Alejandro Garnacho. Un intreccio incredibile, se pensiamo che lo stesso Dorgu è un obiettivo del Napoli e che Antonio Conte lo ha adocchiato sin dalla partita giocata contro i salentini a inizio stagione. Paradossalmente, proprio un pupillo del mister, libererebbe un altro obiettivo.

Una clamorosa girandola di trattative, che potrebbe sbloccarsi nelle prossime ore. Il d.s. Giovanni Manna, infatti, è atteso entro mercoledì in Inghilterra per trattare Garnacho con il Manchester in maniera ufficiale e definitiva. Il ritorno di De Laurentiis in Italia darà il via a una settimana di fuoco per il calciomercato partenopeo.

Entro il prossimo weekend, infatti, gli azzurri vogliono definitivamente chiudere le trattative sospese. Bisognerà arrivare a delle fumate bianche per colpi di alto profilo e già pronti. Un instant team che serva a rimanere in testa alla classifica. Se questo non sarà possibile, Conte preferirà mantenere questa ossatura della squadra, senza spese inutili o acquisti di prospettiva.