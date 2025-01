Ultime Napoli calcio- L’agente Mario Giuffredi risponde sulla trattativa col Napoli: c’è il gradimento di Conte, l’annuncio.

Il Napoli prosegue nella ricerca del sostituto di Kvaratskhelia. Sta ricevendo qualche complicazione però la trattativa per quello che sembra essere l’obiettivo principale del club azzurro, cioè Alejandro Garnacho. Stasera, infatti, è stato avvistato il suo agente a Stamford Bridge per assistere alla gara fra Chelsea e Wolverhampton, segno di una trattativa sempre più calda con i Blues. Fra le alternative valutate dal club azzurro, si era parlato della possibilità Mattia Zaccagni, ala della Lazio per cui si era vociferato anche di un’offerta (rifiutata) di 25 milioni di euro più il cartellino di Ngonge.

Zaccagni- Napoli, Giuffredi: “Piace a Conte”

Questa sera è intervenuto alla trasmissione “Il Bello del Calcio”, in onda su Televomero, il suo agente Mario Giuffredi, il quale ha risposto alle domande e alle curiosità sui suoi assistiti fra cui, appunto, Zaccagni. Di seguito le sue parole al riguardo:

Zaccagni nel mirino del Napoli per gennaio? Se è stata fatta un’offerta a Lotito non lo so, ma non credo. Zaccagni piace a Conte, questo è vero, ma fino ad oggi non c’è stata nessuna offerta. Se è congrua l’offerta di 40 milioni? Il prezzo non devo farlo io, ma il proprietario del calciatore che in questo caso è Lotito

L’agente ha anche detto la sua sull’eventuale compatibilità dell’ala della Lazio con il gioco di Conte:

Lui è un esterno puro in un attacco a tre, come gioca attualmente il Napoli. È un giocatore importante che migliorerebbe il livello della rosa, avere più calciatori di livello alto ti consente di cambiare tenendo inalterata la qualità. Non abbiamo mai parlato di questa ipotesi di trasferimento con il calciatore, anche per non non creare delle destabilizzazioni durante il campionato e perché non c’è stata un’offerta reale del Napoli.

Insomma, la pista è aperta: non ancora caldissima, ma non per questo irrealizzabile. Starà al Napoli provare a fare un tentativo più forte per assicurarsi questo calciatore.

Non solo Zaccagni: gli annunci di Giuffredi suoi suoi assistiti

Giuffredi ha anche risposto in merito ad altri suoi assistiti, svelando in particolare l’interesse di De Laurentiis per due di loro:

Ieri ho sentito De Laurentiis che rientrava da Los Angeles e mi ha chiesto due calciatori della mia scuderia, sono i due giovani Esposito. Entrambi (Sebastiano e Pio) piacciono molto sia a Manna che al presidente, che ha ribadito la sua stima nei confronti dei due ragazzi

Su Politano invece un’ulteriore rivelazione: