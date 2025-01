Napoli calcio – ultimissime. Arriva una rivelazione a sorpresa sull’addio di Kvaratskhelia: emerge un nuovo motivo dietro la sua scelta.

L’addio di Kvaratskhelia è stato un schock per i tifosi del Napoli. L’idolo della piazza e miglior giocatore dell’annata che aveva regalato il quarto Scudetto ha lasciato il club in modo molto improvviso, unendosi a gennaio al Paris Saint-Germain. Supporters e addetti ai lavori si sono così interrogati su cosa possa aver scaturito questa improvvisa rottura, dividendo le responsabilità fra società e lo stesso calciatore. La grande maggioranza ha comunque preferito puntare il dito proprio contro il georgiano, reo di aver scelto tempi e modalità sbagliate per l’addio al Napoli.

Addio Kvaratskhelia, il retroscena di Ugolini

Ha provato a raccontare ulteriori retroscena di questo doloroso addio Massimo Ugolini, intervenuto ai microfoni di Canale 8 nel corso di “Ne parliamo il lunedì”. Il giornalista ha raccontato il suo punto di vista riguardo alla fine di questa storia, offrendone una visione alternativa.

Queste le sua risposta riguardo ad un possibile comportamento sbagliato nei confronti dei compagni:

“Pensate che lui fosse integrato nel gruppo? Mentre Osimhen si attirava qualche antipatia di più perché ha un carattere particolare, Kvaratskhelia era completamente fuori dal gruppo. All’inizio ha fatto fatica per la lingua e per il carattere ma poi non ha allargato gli orizzonti all’interno del gruppo squadra”

Insomma, dietro al suo addio anche un feeling non proprio altissimo con tutto il gruppo squadra. Questo fattore, quindi, avrebbe ulteriormente agevolato la scelta di lasciare il Napoli per una nuova avventura.