Altra mazzata Inter, il big salta il Torino: Inzaghi non ne può più

L’Inter dovrà fare a meno di un pilastro della rosa nerazzurra in vista del prossimo match di campionato contro il Torino, fondamentale per la corsa scudetto.

La qualificazione alla finale di Champions League ha sicuramente portato grande entusiasmo in casa Inter. Al tempo stesso, però, il dispendio energetico è stato davvero enorme e la rosa a disposizione di Inzaghi sta risentendo della delicata situazione sul piano fisico, con alcuni giocatori costretti ad alzare bandiera bianca.

Mkhitaryan costretto a saltare il Torino: non è l’unico a preoccupare

In occasione del match contro il Torino, l’Inter non potrà contare su Henrikh Mkhitaryan, centrocampista armeno indispensabile nello scacchiere di mister Inzaghi nonostante l’età avanzata. Infatti, stando a Sky Sport, il giocatore è reduce da un affaticamento muscolare alla coscia destra e non proverà a forzare il suo recupero.

Ma Mkhitaryan non è l’unico indisponibile per la Beneamata. Ebbene, non ci saranno neanche il lungodegente Pavard e il capitano Lautaro Martinez, recuperato in extremis per la semifinale. Da valutare, infine, anche Davide Frattesi, il quale oggi non ha svolto l’allenamento con il gruppo. Quest’ultimo forfait potrebbe risultare piuttosto grave: il centrocampo dell’Inter avrebbe gli uomini contati, con l’ulteriore sforzo da parte dei pochi rimasti disponibili in quella zona di campo.