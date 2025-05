Napoli-Genoa, Vieira è netto in conferenza: Conte avvertito

Per la gara del suo Genoa contro il Napoli, di fatto, Vieira ha rilascaito dichiarazioni importanti.

Il Napoli di Antonio Conte è atteso dalla gara di domenica sera del Maradona contro il Genoa. Gli azzurri, ovviamente, sono chiamati a cercare di ottenere altri tre punti per continuare a sognare in maniera importante la vittoria finale del campionato.

Mentre il Genoa arriva a questa gara dal ko rimediato lunedì sera contro il Milan. I liguri sono già salvati, ma non hanno la minima intenzione di regalare i tre punti al Napoli. A confermarlo è stato lo stesso Patrick Vieira.

Genoa, Vieira: “Siamo pronti per il Napoli”

L’allenatore genoano, infatti, ha rilasciato queste dichiarazioni in conferenza stampa:

“Questa è stata una settimana difficile dopo il ko rimediato con il Milan, visto che meritavamo di più. Ma ho trovato una squadra orgogliosa. Il gruppo ha lavorato bene e siamo pronti per fare una bella partita a Napoli. Abbiamo sempre la voglia di vincere, ma non siamo ossessionati. Dobbiamo essere concentrati e determinati. Domenica dobbiamo giocare come abbiamo fatto per 55 minuti col Milan, ma questa volta lo dovremo fare per tutto il match”.

Patrick Vieira ha poi continuato il suo intervento:

“Il Napoli deve vincere assolutamente, ma noi vogliamo continuare a fare dei passi in avanti. Siamo pronti per questa sfida. Imparerò tanto sui giocatori da questo match, visto che saremo uno degli stadi più caldi d’Italia e sfideremo una squadra che sta lottando per vincere il campionato. Chi recupera per domenica? Solo Onana“.