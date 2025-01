Ultimissime calcio Napoli- Antonio Cassano boccia Garnacho e propone al Napoli uno scambio in Serie A per sostituire Kvaratskhelia.

Il Napoli è molto attivo sul mercato, con una pista prioritaria rappresentata chiaramente da Alejandro Garnacho. L’esterno argentino del Manchester United è il giocatore designato dalla società per sostituire Kvaratskhelia, trasferitosi al Paris Saint-Germain. La trattiva con lo United potrebbe avere una svolta oggi, con Manna che incontrerà la dirigenza degli emissari dei Red Devils per provare a trovare la quadra, provando ad abbassare le richieste dagli iniziali 70 milioni ad una cifra intorno ai 50 milioni.

Hanno detto la loro su questo calciatore i commentatori di Viva El Futbol. In particolare, si è detto non convinto dalla scelta di puntare su di lui, proponendo un’alternativa. Di seguito le sue parole:

Garnacho è giovane e forte. Non fa il titolare sempre con lo United che sta avendo difficoltà in Premier League. Poi deve andare in una piazza complicata, dove c’è grande pressione e con un allenatore che ti trita i co*lioni. Io personalmente andrei dall’Atalanta a prendere Lookman! Lavora per la squadra, sa fare gol e lavorare per i compagni