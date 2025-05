Sorpresa Napoli, che notizia per il Genoa: gioia Conte

Il Napoli sta per accogliere nuovamente un giocatore preziosissimo per questo finale di stagione, con l’obiettivo di averlo a disposizione già domenica contro il Genoa.

La situazione infortuni in casa Napoli è stata piuttosto turbolenta nelle ultime settimane, con vari giocatori che sono stato costretti a dare forfait a causa di problemi fisici accusati. Ogni recupero è essenziale verso la conquista del campionato e, a quanto pare, ora mister Conte potrà fare nuovamente affidamento su un’arma preziosa.

Neres torna a disposizione: pronto per il Genoa?

Come sostenuto dal giornalista Carlo Alvino, David Neres sarà convocato in occasione di Napoli-Genoa. L’ala brasiliana potrà dare una mano ai suoi compagni di squadra in caso di necessità, partendo dalla panchina vista l’assenza di lucidità e di una forma tutt’altro che smagliante. Ciononostante, mister Conte potrà fare affidamento su di lui.

Si tratta di un ritorno fondamentale per il Napoli, che ha dovuto fare a meno di Neres contro Monza, Torino e Lecce. Ciò ha causato anche vari cambi di modulo e tante soluzioni obbligate, vista la scarsità di alternative nel suo ruolo all’interno della rosa. A questo punto, però, sembra che si veda la luce in fondo al tunnel.