Ultimissime Napoli- I commenti di Enrico Fedele spiazzano tutti: frecciatina alla prestazione a Bergamo e commento contro Garnacho.

Napoli è in fermento totale dopo la vittoria contro l’Atalanta a Bergamo. Adesso i sogni Scudetto sembrano davvero realistici e la prova di carattere vista contro la Dea è stata esaltata da tutti i tifosi. Gli azzurri sono riusciti infatti ad avere la meglio nonostante qualche momento di difficoltà nel corso del match, rimanendo sempre con l’atteggiamento giusto nella gara e avendo così la meglio sfruttando ogni singolo errore commesso dagli avversari con grande cinismo.

Ha parlato anche della prova azzurra a Bergamo Enrico Fedele, intervenuto a Radio Marte nel corso della trasmissione “Forza Napoli sempre”. L’ex dirigente sportivo ha applaudito la prova dei ragazzi di Conte, ma evidenziando chiaramente la grande sofferenza in tanti momenti della gara.

Questo il suo commento:

“La forza del Napoli è proprio questa: riuscire a fare due tiri e tre gol. Magari fa storcere anche il naso, perché in tanti sono fissasti, ancor oggi, con il ‘Sarrismo’ e lo ‘Spallettismo’, ma Conte bada alla sostanza. Il Napoli è stato sopraffatto per un quarto d’ora nel primo tempo ed un quarto d’ora nel secondo. Il Napoli è una macchina a diesel: ha i suoi tempi per carburare. L’Atalanta l’ha massacrato , soprattutto sulla fascia destra, dove agiva Bellanova”

Non solo, perché Fedele si è espresso in modo negativo anche sul calciomercato e sul possibile acquisto di Garnacho:

“Per il dopo Kvaratskhelia se non possono venire ali d’attacco che hanno i gol nei piedi, tipo Chiesa, punterei su Raspadori. Per me Garnacho non va bene, che dobbiamo fare l’asilo? Ovviamente la mia è una provocazione…m per me sarebbe folle se il Napoli spendesse 50 milioni per un calciatore da tenere come vice Neres”