Notizie calcio Napoli- Arriva un’ultim’ora sull’affare Garnacho: sta succedendo proprio in questi istanti.

L’addio di Kvaratskhelia ha movimentato notevolmente il calciomercato di gennaio del Napoli, chiamato adesso alla ricerca di un sostituto all’altezza in attacco. Il nome che sembra nettamente in testa è quello di Alejandro Garnacho, per cui però la trattativacol Manchetser United presenta notevoli complicazioni. La richiesta dei Red Devils da 70 milioni di euro è infatti ritenuta troppo alta dal Napoli, che conta così di chiudere a cifre notevolmente inferiori.

Garnacho-Napoli, l’aggiornamento sulla trattativa

Quella di oggi, come comunicato già ieri da Gianluca Di Marzio, potrebbe essere una giornata decisiva, con un incontro fra Manna e il Manchester United utile a trovare la quadra. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, proprio in questi istanti si starebbe svolgendo tale incontro per trovare una soluzione sull’affare.

Nel pomeriggio avverrà, invece, l’incontro fra i Red Devils e il Lecce per Dorgu. Ieri Di Marzio raccontava come quest’ultimo interessasse anche al Napoli: in caso di mancato accordo con il club inglese, l’esterno potrebbe finire al Napoli a giugno. Il club azzurro sarebbe infatti pronto ad acquistarlo adesso lasciandolo sino a fine stagione al Lecce.

Questo discorso, però, si intensificherà solo nelle prossime ore: adesso la priorità è Garnacho. La giornata di oggi somiglia davvero tanto ad un dentro o fuori per l’affare, che può portare il calciatore ad avvicinarsi o allontanarsi definitivamente dai colori azzurri.

Garnacho, le ultime sulla trattativa

La cifra che il Napoli potrebbe offrire nella giornata di oggi, secondo i vari rumors, sarebbe fra i 50 e i 55 milioni di euro. Sicuramente una somma molto alta, ma ancora lontana dalla base di partenza di 70 milioni chiesta dai Red Devils. Servirà quindi sicuramente un aiuto da parte del club inglese, chiamato a ridurre notevolmente questa richiesta.

Un esito negativo dell’operazione potrebbe invece convincere il Napoli a valutare le alternative. Ad esempio, sempre più intense sono le voci riguardanti un interesse del Napoli per l’esterno della Lazio Mattia Zaccagni. Il suo procuratore, Mario Giuffredi, ieri ha smentito l’esistenza di una vera trattativa, ma non ha negato l’apprezzamento di Conte per il calciatore. In ogni caso, si tratterebbe solo di un piano B rispetto a Garnacho: solo la giornata di oggi chiarirà se sarà effettivamente il caso di valuare altre possibilità.