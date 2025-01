Calciomercato Napoli ultimissime- Il Napoli domani avrà una giornata decisiva per chiudere i colpi Dorgu e Garnacho: la situazione.

Il Napoli è scatenato sul mercato: la cessione di Kvaratskhelia ha infatti aggiunto dei fondi da poter investire immediatamente sul mercato. La società cerca così sia di acquistare un suo sostituto, che di completare la rosa con altri colpi in prospettiva.

L’intreccio che si è generato quest’oggi vede Napoli e Manchester United come parti di una trattativa e allo stesso tempo rivali. Infatti, il club azzurro sta insistendo per provare ad acquistare Garnacho (sostituto designato di Kvara), ma la trattativa coi Red Devils resta complicata. Al tempo stesso, oggi gli inglesi stanno spingendo molto per Dorgu, altro obiettivo di Manna.

Gli aggiornamenti di Di Marzio sul mercato del Napoli

Gianluca Di Marzio ha aggiornato in diretta, dando le ultime novità su questo intreccio che domani porterà novità decisive vista la presenza a Milano dei dirigenti del Manchester United per entrambe le trattative. Domani, quindi, avverrà un importantissimo incontro fra Napoli e United allo scopo di capire se i Red Devils possano davvero abbassare le loro richieste per Garnacho, requisito fondamentale per pemettere la riuscita dell’affare.

Di sicuro, infatti, la trattativa non si potrà chiudere per i 70 milioni richiesti dal club, quindi il Napoli domani proverà a vedere se questa cifra possa scendere.

Non solo, perchè domani sarà un crocevia fondamentale anche nella trattativa per Dorgu: domani, infatti, gli emissari dello United incontreranno anche il Lecce. La richiesta del club pugliese è di 40 milioni di euro e sarà da capire se gli inglesi effettueranno un’offerta che arrivi a queste cifre. Qualora non avvenga così, il Napoli sarebbe pronto al controsorpasso effettuando l’operazione per giugno, lasciando quindi il giocatore in presito sino a giugno. Tutto ciò, ovviamente, solo se lo United non dovesse effettuare tale offerta.