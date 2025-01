Napoli Calcio Ultimissime – Possibile colpo a sorpresa da 22 milioni per gli azzurri. Giovanni Manna accontenterebbe le richieste di Antonio Conte con un attaccante

Per il Napoli calcio ultimissime arrivano ancora sul fronte mercato, con un possibile colpo a sorpresa che gli azzurri potrebbero mettere a segno nei prossimi giorni. La priorità per il ruolo di esterno d’attacco resta Alejandro Garnacho e nelle 48 ore che seguiranno, il direttore sportivo Giovanni Manna è atteso in Inghilterra per tentare di chiudere l’operazione.

Riuscire, però, in questa piccola impresa non è semplice. Il Manchester United non fa ancora sconti e chiede 60 milioni di euro. Una cifra ritenuta eccessiva dal Napoli, che non vuole sperperare quanto incassato dalla cessione di Khvicha Kvaratskhelia. Ecco, dunque, che con il ritorno di Aurelio De Laurentiis in Italia, si discuteranno anche dei piani alternativi. Tra questi, non solo Zaccagni e Ndoye.

Napoli, occasionissima Cherki: il Lione lo fa partite a gennaio

Negli scorsi giorni, vi abbiamo già riportato il nome di Rayan Cherki come possibile alternativa tra i profili valutati dal Napoli in queste settimane. L’esterno del Lione ha già realizzato 5 gol e 8 assist dall’inizio dell’anno e ha attirato l’attenzione di diversi club. Tra questi, in Italia, ci sarebbe anche l’Atalanta, che si è fatta già avanti con un sondaggio nelle scorse settimane.

Per il classe 2003, arrivano importantissime novità, riportate in mattinata dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano.

“Rayan Cherki può lasciare l’Olympique Lione 22,5 milioni di euro quest’anno! Diversi club sono interessati a Cherki, che è disponibile per 22,5 milioni di euro grazie a un accordo di uscita raggiunto la scorsa estate. Club italiani, inglesi e tedeschi sono attenti a questa operazione, ma non c’è ancora nulla di concreto, sicuramente una situazione da seguire da vicino…”

Una chance enorme anche per il Napoli. Rispetto alla cifra monstre chiesta dal Manchester per Garnacho, i costi dell’operazione Cherki, sono estremamente più contenuti. Il calciatore francese ha un valore di mercato di 30 milioni, ma l’accordo firmato in estate lo libera per qualche milione in meno.

In caso di fumata nera per l’acquisto di Garnacho, non si può escludere che il Napoli faccia un tentativo concreto con il Lione, battendo la concorrenza e portandosi a casa un 21enne di assoluto valore. Saranno ore di fuoco per capire tutte le mosse della dirigenza partenopea, con Giovanni Manna che vuole accontentare le richieste di Antonio Conte e aiutarlo nella lotta per la vittoria del quarto scudetto.