Mercato Napoli Ultimissime – Un potenziale colpo da 40 milioni per gli azzurri: Giovanni Manna avrebbe iniziato a trattare per un altro profilo internazionale come sostituto di Kvaratskhelia

Per il mercato Napoli ultimissime arrivano direttamente dal giornalista Matteo Moretto. Sul proprio account X, il collega ha annunciato la possibilità di una nuova trattativa da parte degli azzurri per sostituire Kvaratskhelia. Da giorni vi stiamo parlando di Alejandro Garnacho come nome in pole per Antonio Conte, ma al club partenopeo sarebbe stato proposto un altro nome per rinforzarsi a gennaio.

Un possibile colpo a sorpresa, che non era ancora mai stato accostato alla squadra del patron Aurelio De Laurentiis. Si tratterebbe dell’ennesimo profilo internazionale, che potrebbe guidare il Napoli verso il sogno del quarto scudetto. Un affare che si aggirerebbe intorno ai 40 milioni di euro e su cui il d.s. Giovanni Manna ha già iniziato a muoversi per anticipare la concorrenza.

Napoli, proposto Ryan Cherki: tutti i dettagli

Il nome apparso proprio in questi minuti è quello di Rayan Cherki, trequartista ed esterno d’attacco del Lione. A riportare la notizia, come detto, è stato il collega Matteo Moretto, che già si era occupato anche della cessione di Kvaratskhelia. Sul profilo X ha infatti scritto:

“Negli ultimi giorni Rayan Cherki è stato proposto anche al Napoli”.

Nessun altro dettaglio aggiuntivo su quanto appreso dal giornalista esperto di calciomercato, che si è dunque limitato a segnalare una notizia nuova in tema sostituto di Kvaratskhelia per il Napoli. Il georgiano è stato ufficializzato ieri al Paris Saint Germain, mentre Cherki potrebbe fare il percorso inverso, passando dal campionato francese della Ligue 1, alla nostra Serie A.

Classe 2003, Cherki non creerebbe alcun problema neanche per la questione liste, essendo un Under 25. Nato in Francia, non genererebbe alcun intoppo nemmeno per il limite degli extracomunitari. Il suo nome, dunque, potrebbe presto diventare uno dei più chiacchierati in casa Napoli.

Cherki al Napoli, numeri dell’attaccante e costi dell’operazione

Cresciuto nelle giovanili del Lione, città dove è nato, Cherki è approdato in prima squadra nel gennaio 2020, esattamente 5 anni fa. In questa stagione ha messo a referto 5 gol e 8 assist in 21 presenze, la maggior parte da titolare, e sta disputando un’Europa League da incorniciare. Dal suo arrivo con i big, ha totalizzato 162 presenze con 22 gol e 33 assist, un dato da non sottovalutare per il possibile lavoro che farebbe con Lukaku al Napoli.