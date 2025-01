Calciomercato Napoli Ultimissime – Saranno 48 ore potenzialmente decisive per il passaggio di Alejandro Garnacho in azzurro: spunta un retroscena con Antonio Conte protagonista

Per il calciomercato Napoli ultimissime giungono sul tema Garnacho. L’attaccante del Manchester United è il profilo in pole da giorni per sostituire Khvicha Kvaratskhelia. Nella giornata di ieri, il suo allenatore, Amorim, non l’ha schierato neanche come titolare, facendolo subentrare solamente a circa 25 minuti dalla fine della partita.

Una debacle per i Red Devils, che hanno incassato un tremendo 3-1 casalingo contro il Brighton. L’argentino, dunque, non è neanche così particolarmente attratto dal rimanere legato ancora a lungo al club inglese, che occupa oggi il 13° posto in classifica. L’approdo in Serie A significherebbe lottare per lo Scudetto con un condottiero come Antonio Conte, ma da convincere c’è sempre il Manchester.

Garnacho al Napoli, ore decisive: le ultime novità

Ancora distanza tra domanda e offerta, ma il tempo sta iniziando a stringere. Conte ha chiarito che vuole sostituti pronti, altrimenti sarà meglio rimanere nella situazione attuale. Aurelio De Laurentiis è tornato in Italia e, a partire da oggi, lavorerà intensamente per chiudere la trattativa. Saranno 48 ore decisive per capire se si potrà effettivamente arrivare ad una fumata bianca oppure no.

Il Corriere dello Sport, nell’edizione odierna, ha riportato ulteriori informazioni in merito alla trattativa

“Alejandro Garnacho, sempre lui, il ventenne esterno argentino dello United che ieri è entrato al 64′ della sfida persa a Old Trafford con il Brighton. Il Napoli ha messo sul piatto 50 milioni di euro ma i Red Devils, stretti nella morsa del Fairplay finanziario, vogliono capitalizzare al massimo la cessione di un prodotto dell’Academy che a bilancio sarebbe profitto netto e hanno sparato 60 milioni di sterline. Il club azzurro potrebbe arrivare a 60 milioni di euro: potrebbe, e comunque non oltre. L’accordo con Garnacho è vicino, sembra che abbia anche parlato al telefono con Conte, mentre il ds Manna incontrerà lo United nelle prossime ore: domani, al massimo dopo. Gli inglesi, tra l’altro, trattano con il Lecce l’acquisto di Dorgi, un esterno sinistro per un altro: potrebbe essere la settimana dell’incastro. Anche il Chelsea è interessato a Garnacho, ma i Blues devono prima vendere per acquistare”.

Il contratto per Garnacho e la chiamata di Conte

Secondo quanto riferito dal Mattino, l’attaccante avrebbe già trovato l’accordo per il proprio contratto. Garnacho dovrebbe percepire 4 milioni di euro più bonus fino al 2029, diventando il secondo calciatore della rosa più pagato dopo Romelu Lukaku.

Un investimento importantissimo, motivo per cui andrà approfondita bene la trattativa, per capire se meritevole di una spesa così elevata. Conte ha chiesto rinforzi per vincere lo Scudetto, ma devono essere mirati. Lo stesso allenatore avrebbe parlato personalmente al telefono con il giocatore, che avrebbe dato la sua massima disponibilità.

Le prossime 48 ore saranno, come detto, importantissime per capire in che direzione andrà il calciomercato del Napoli in questa sessione invernale.