Napoli calcio notizie- L’agente di Garnacho lascia un indizio non positivo per il Napoli: ora l’affare è sempre più in dubbio.

L’addio di Kvaratskhelia è stato doloroso, ma la piazza sta già facendo di tutto per assorbirlo. Lo dimostra l’entusiasmo nei confronti della squadra orfana del georgiano prima e dopo il match contro l’Atalanta, partita che afferma con grande forza le ambizioni Scudetto dei ragazzi di Conte.

Garnacho, l’agente a Stamford Bridge: accelerata col Chelsea?

In più, i supporters azzurri sembrano già totalmente entusiasti del giocatore che i rumors di mercato accostano come sostituto dell’ormai attuale giocare del Paris Saint-Germain. Si tratta di Alejando Garnacho, giocatore per cui i tifosi stanno letteralmente invadendo i social con post e messaggi sognanti riguardo ad un suo possibile acquisto. La trattativa con il Mancheste United è però tutt’altro che chiusa.

🚨🏟️ Alejandro Garnacho’s agent, in attendance at Stamford Bridge tonight. pic.twitter.com/pV34dtZ4po — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 20, 2025

Le notizie degli ultimi giorni hanno affermato infatti con costanza le difficoltà nell’accordarsi con i Red Devils, che chiedono ben 70 milioni per lasciarlo partire. In più, sempre più insistenti sono le notizie che parlano anche di un inserimento del Chelsea nella trattativa. Un indizio social preoccupa ancora di più al riguardo: l’agente del giocatore, Juan Carlos Gambeiro, è infatti presente a Stamford Bridge per assistere alla gara dei Blues contro il Wolverhampton di stasera.

Una notizia che genera, indubbiamente, grande preoccupazione e che conferma tutte quelle voci che parlano di colloqui sempre più frequenti con il Chelsea. La sua presenza allo stadio, riportata anche dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, potrebbe essere un indizio riguardo ad un imminente contatto fra le parti che rischierebbe di complicare enormemente i piani del Napoli riguardo questa trattativa.

Garnacho-Napoli, salta tutto?

L’affare non può che definirsi quindi assolutamente a rischio. Il pressing del Chelsea c’è ed è concreto. Il club di Londra ha, notoriamente, molta disponibilità economica per il mercato e non potremmo stupirci affatto se riuscisse ad accontentare le richieste del Manchester United per l’argentino.

Potrebbe fare la differenza anche la volontà del calciatore: proprio oggi sempre Fabrizio Romano parlava di un contatto fra Garnacho stesso e Antonio Conte, volto a convincerlo a sposare la causa azzurra. Chissà, quindi, quale sarà stato il suo esito.

Il Napoli, intanto, dovrà quindi guardarsi ancora meglio intorno per la ricerca di eventuali alternative. Si era parlato nelle ultime ore anche di Mattia Zaccagni, ma anche questo non sembra al momento un affare facilissimo.