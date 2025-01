Antonio Conte si aspetta una mossa importante da parte del club dopo la partenza di Khvicha Kvaratkhelia: è arrivata la rivelazione in queste ore.

Alejandro Garnacho è il nome che sta infiammano la piazza partenopea nelle ultime ore. Il giocatore argentino è in uscita dal Manchester United e sembra che ci sia proprio il Napoli a spingere sul calciatore per cercare di portarlo a casa a renderlo a tutti gli effetti l’erede di Khvicha Kvaratskhelia.

Il georgiano ormai da diversi giorni è diventato un nuovo calciatore del Paris Saint Germain, Giovanni Manna sta lavorando incessantemente per trovare un erede. L’addio del numero 77 è stato ovviamente accolto con sorpresa da tutta la piazza, ma al tempo stesso c’è la consapevolezza che al netto dei calciatori la vera garanzia si chiami Antonio Conte.

Ed è stato lo stesso tecnico partenopeo ad indirizzare la via da seguire per il dopo-Kvara: niente scommesse o giovani promesse, serve un elemento già pronto per prendere il posto del georgiano, qualcuno in grado di poter incidere fin da subito, solo cosi si potrà mantenere alto il livello della rosa azzurra.

Ultimissime calcio Napoli – La rivelazione su Conte e Garnacho

Ci sono diversi nomi che orbitano attorno alla squadra azzurra: Federico Chiesa potrebbe essere un punto di riferimento, Karim Adeyemi è un altro calciatore interessante e sul quale il Napoli ha posto l’attenzione, senza dimenticare Zhegrova.

Al tempo stesso, però,Garnacho rappresenta ancora l’elemento principale che i tifosi accoglierebbero volentieri. A quanto pare, anche il Napoli starebbe spingendo e ci sarebbe stato anche un primo contatto tra l’argentino e lo stesso Conte.

A rivelarlo è stato Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Neres che ha sguardo di uno che si è appena svegliato dà quella scossa e quella imprevedibilità incredibile. Garnacho ha parlato con Conte, è il giocatore giusto, a 60 milioni secondo me si fa. Conte preferisce lavorare tutta la settimana per inculcare i suoi principi. Lobotka riesce a cucire tutto, è la chiave di tutto il gioco del Napoli”.