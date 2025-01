Ultime Calcio Napoli – Gli azzurri starebbero tentennando nell’avanzare un’offerta per Yeremay Hernandez e un altro club di Serie A è pronto all’assalto dello spagnolo

Tra le ultime calcio Napoli arrivano importanti novità anche sul nome di Yeremay Hernandez. Il giovane del Deportivo La Coruña è stato accostato agli azzurri negli scorsi giorni, ma il club avrebbe iniziato a tentennare nell’eventuale offerta. L’arrivo del classe 2002 sarebbe dipeso dall’eventuale uscita di Ngonge, che però al momento è rimasto in rosa.

La priorità della società, infatti, resta Garnacho per la fascia sinistra, così come un difensore centrale come Danilo. L’alternativa che sta prendendo sempre più quota, è quella di Zaccagni, ed ecco dunque che Yeremay sarebbe scivolato nelle gerarchie. Il suo resta un nome di prospettiva, interessante soprattutto per il futuro, ma dalle recenti parole di Conte nel post partita contro l’Atalanta, è chiaro che il tecnico stia richiedendo nomi diversi.

Yeremay passa in secondo piano: assalto del Como a gennaio

Il valore di mercato dello spagnolo è di 20 milioni di euro, quelli legati alla clausola rescissoria. Il suo allenatore, Oscar Gilsanz, ha confermato in conferenza stampa che l’attaccante è coinvolto in diversi rumors di calciomercato, ma che il giocatore è tranquillo perché non dipenderà solamente dalla sua volontà, ma anche da quella della società.

Intanto, secondo quanto riferito da Tuttosport, il Como si starebbe facendo avanti concretamente per Yeremay. La società di Serie A potrebbe presentare l’offerta per portarlo in Italia, battendo la concorrenza del Napoli. Fabregas ama lavorare con questi giocatori giovani e di grande talento, come accade con Nico Paz.

Nel progetto Como, quello di diventare una squadra solida in futuro e non più una neopromossa a caccia della salvezza, potrebbe rientrare proprio Yeremay. Il Napoli continua a monitorare la situazione, con la prossima settimana che rappresenterà uno snodo cruciale per la campagna acquisti invernale del club.