Napoli Calcio Ultimissime – Ancora incertezze intorno al futuro di Danilo: prevista una grossa novità con l’arrivo della prossima settimana

Sul Napoli calcio ultimissime arrivano in merito alla vicenda Danilo. Il difensore della Juventus resta l’obiettivo principale degli azzurri, ma la trattativa per portarlo in squadra si è rivelata più complessa del previsto. In primis perché, nonostante sia stato messo fuori rosa, il brasiliano non è ancora riuscito a ottenere la rescissione consensuale il calciomercato di gennaio è già arrivato alla sua metà.

Quasi 20 giorni per riuscire a trovare un accordo con i bianconeri, che non hanno voluto sentire ragioni. Il club, che non ha ancora sostituito gli infortunati Bremer e Cabal, ha rallentato l’uscita del proprio ex capitano proprio per questioni numeriche. Inoltre, la richiesta di un indennizzo ha complicato ulteriormente ogni tipo di discussione anche con il Napoli.

Danilo a rischio? L’ipotesi Brasile prende quota

Come vi abbiamo riportato nella giornata di ieri, Danilo non sarebbe ancora così sicuro di firmare con il Napoli. Non tanto per il progetto o per la squadra in sé, che lo attira molto, quanto per il richiamo del Brasile. A spingere, infatti, per un ritorno in patria, sarebbe la famiglia.

“Danilo, una volta ratificata la risoluzione anticipata del contratto con la Juventus (in scadenza a giugno), deve dare una risposta. L’intesa con il club azzurro è datata, ma di recente è stato forte il richiamo di casa, del Brasile. Il Flamengo lo aspetta. La famiglia è molto attratta. Lui riflette”.

Questo è quanto riporta il Corriere dello Sport, che apre dunque ad uno scenario non così ottimista per il Napoli. Il tempo passa, il calciomercato di riparazione si avvicina alla sua fine e persino Alessandro Buongiorno sta per rientrare dall’infortunio, prima ancora che Danilo abbia firmato con i partenopei.

Danilo, previsto nuovo incontro con il Napoli: le ultime

A dare più speranze positive, invece, è Il Mattino, che ha descritto una situazione molto più serena intorno all’operazione Danilo. Si dovrà ancora avere pazienza, ma la prossima settimana l’affare potrebbe definitivamente sbloccarsi.