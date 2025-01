Calciomercato Napoli Ultimissime – Nuova offerta per Alejandro Garnacho, spunta anche una deadline da parte degli azzurri: la data per chiudere il colpo

Per il calciomercato Napoli ultimissime arrivano sul fronte Garnacho. L’argentino resta il nome in pole per prendere il posto di Kvaratskhelia e la trattativa con il Manchester United continua. Nel corso di questa settimana vi abbiamo riportato dell’apertura da parte del giocatore nei confronti degli azzurri, ma delle difficoltà nel riuscire a trovare un accordo tra i due club.

La distanza tra domanda e offerta c’è ancora e le parti stanno lavorando per far sì che si appiattisca. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, sta per tornare in Italia e discuterà con la sua dirigenza e Antonio Conte per capire quali possano essere le mosse più giuste per non disperdere l’incredibile lavoro fatto fino ad ora in campionato.

Garnacho al Napoli, nuova offerta allo United: i dettagli

Secondo quanto riferito dal Mattino, i partenopei avrebbero presentato una nuova offerta al Manchester, pari a 42 milioni di euro. Al momento, pare, che gli azzurri non vogliano spingersi troppo più in là rispetto a queste cifre e che si attenderà una risposta dello United, che ha bisogno di vendere. Garnacho è un prodotto delle giovanili e, dunque, l’incasso per la sua cessione sarebbe netto.

Qualsiasi cifra, quindi, farebbe molto comoda al club di Premier League, che deve risolvere le problematiche del Fair Play Finanziario. Oltre a Garnacho, infatti, anche Kobbie Mainoo è stato inserito nella lista dei possibili partenti, con l’obiettivo di rientrare delle spese fatte nelle ultime stagione per acquistare Hojlund e Zirkzee, tra i tanti.

Oggi alle 15, intanto, il Manchester tornerà in campo nella sfida al Brighton. I Red Devils hanno l’obbligo di fare risultato, dato che navigano in una situazione piattissima di classifica, con 26 punti, a +10 dalla zona retrocessione e a -11 dalla Conference League. Anche dalla titolarità, o meno, di Garnacho, si potranno avere segnali per il mercato.

Il tentativo del Chelsea e l’ultimatum del Napoli

Ad arricchire la già complessa trattativa per Garnacho, c’ha pensato anche il Chelsea. I Blues si sarebbero inseriti nella corsa all’argentino con passaporto spagnolo, ma per presentare un’offerta congrua dovranno prima cedere. Anche la squadra londinese, infatti, dovrà prima risolvere le questioni legate al Fair Play Finanziario e poi potrà procedere con gli acquisti.

Il Napoli, intanto, avrebbe fissato una deadline, una data con ultimatum per chiudere la trattativa per Garnacho. Se entro il prossimo weekend, quello del 25 e 26 gennaio, non si sarà trovato ancora un accordo, allora la pista verrà mollata definitivamente.

In parallelo la dirigenza sta lavorando anche ad altre soluzione, come Ndoye o Yeremay, ma appaiono più come colpi in extremis e opportunità per allungare la rosa, che veri colpi che infiammano la tifoseria e lo stesso Antonio Conte.