Mercato Napoli ultimissime – Victor Osimhen e un futuro ancora tutto da scrivere: il nigeriano è da sempre accostato alla Premier League. L’annuncio dell’amico – giornalista è imperdibile.

Le ultimissime ore in casa Napoli sono davvero infuocate per quanto riguarda il mercato: la cessione immediata di Khvicha Kvaratskhelia al Paris Saint Germain ha davvero sorpreso tutti i tifosi di fede azzurra, che intanto si consolano sul campo con i risultati eccellenti portati a casa dalla squadra guidata da Antonio Conte. È chiaro, però, che l’addio dell’ormai ex numero 77 dei partenopei rappresenta un colpo di scena davvero incredibile per il club del presidente Aurelio De Laurentiis, di ritorno in Italia dagli States per sbloccare, evidentemente, anche le operazioni in entrata.

La sensazione è che gli azzurri sono alla ricerca del calciatore giusto, alle condizioni giuste, con Alejandro Garnacho che continua a essere il nome in pole nella lista del club partenopeo. La possibilità di aver incassato una cifra pari ad almeno settanta milioni di euro consente alla SSC Napoli di reinvestire tale cifra per rinforzarsi ulteriormente. Inoltre, ci si aspetta che una cifra importante possa arrivare presto anche dalla cessione a titolo definitivo di Victor Osimhen. Per il nigeriano (in prestito al Galatasaray) si è prospettato ancora una volta un possibile approdo in Premier League, anche magari già a gennaio. Tuttavia, stando a quanto si apprende dalla Nigeria, per capire quale sarà il destino dell’ex Lille bisognerà aspettare la fine della stagione in corso.

Calciomercato SSC Napoli, parla l’amico – giornalista di Osimhen sui social

Quale sarà il futuro di Victor Osimhen? Malgrado le voci di un possibile approdo in Premier League, anche magari già a gennaio, la sensazione è che il nigeriano continuerà al Galatasaray fino a fine stagione.

A parlarne è stato l’amico – giornalista, Buchi Laba, che sul suo profilo X scrive:

“Il Napoli ha rifiutato ogni club interessato a Victor Osimhen all’inizio della stagione. L’unico club che non ha rifiutato è il Chelsea, ma ogni affare è andato a monte. Lui è concentrato solo sul giocare in questo momento al Galatasaray. Qualsiasi trasferimento sarà più avanti”.

Ultimissime News Calcio Napoli: le ultime sul futuro di Osimhen

Victor Osimhen continuerà dunque la sua stagione al Galatasaray, in prestito dalla SSC Napoli. In estate, però, potrebbe esserci l’addio a titolo definitivo, visto che il calciatore resterà con ogni probabilità fuori dai progetti tecnici futuri del club del presidente Aurelio De Laurentiis.

Per Osimhen diversi sono gli scenari, tra cui quello del tanto chiacchierato possibile approdo in Premier League, meta che è da sempre gradita all’ex numero nove del club azzurro. Servirà, però, capire se ci saranno club disposti ad arrivare ai 75 milioni di euro previsti nel contratto attualmente in essere come clausola rescissoria.