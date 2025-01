Calcio Napoli notizie – Alejandro Garnacho continua a essere uno dei nomi monitorati dal club azzurro per il post Kvara: intanto, il giocatore dello United è preso di mira dai suoi tifosi.

In settimana, si è consumato l’addio di Khvicha Kvaratskhelia al Napoli calcio: le ultime notizie parlano di un club azzurro molto attivo sul mercato per cercare di regalare ad Antonio Conte il giusto sostituto. Tra le righe, considerando anche le parole di Giovanni Manna (direttore dell’area sportiva del club partenopeo, ndr), c’è la volontà di regalarsi un colpo di spessore per lasciarsi alle spalle l’addio dell’ormai ex numero 77 azzurro.

Tanti i nomi tenuti d’occhio dalla società capitanata dal presidente Aurelio De Laurentiis, con un profilo che sarebbe particolarmente nel mirino dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana: il nome più gradito a quest’ultimo sembra essere Alejandro Garnacho, calciatore della nazionale argentina di proprietà del Manchester United. Al momento, le parti sono ferme sulle proprie posizioni, con una distanza tra domanda e offerta ancora molto ampia. Non è da escludersi, però, un rilancio da parte del Napoli, con l’intento di soddisfare le richieste avanzate da Conte dopo la partenza di Kvara. Intanto, il calciatore è finito nel mirino dei suoi stessi tifosi, in occasione del match dei Red Devils contro il Brighton, finito 3-1 in sfavore di Garnacho e compagni.

News Napoli Calcio, tracollo United vs Brighton: rabbia dei tifosi contro Garnacho

Il Manchester United è stato battuto in casa dal Brighton per 3-1: un risultato davvero pesante per la compagine allenata da Ruben Amorin, con quest’ultimo che ha schierato soltanto a partita in corso l’obiettivo della SSC Napoli, Alejandro Garnacho.

L’impatto del nazionale argentino, però, non è stato tra i più irresistibili, scatenando così la rabbia dei tifosi dello United. Tante le critiche rivolte nei confronti del giocatore, con molti che addirittura invitano la società ad accettare la richiesta fatta pervenire dal Napoli (sui cinquanta milioni di euro, stando agli ultimi rumors).

“Dovremmo accettare l’offerta del Napoli”, “Prendete i soldi di Garnacho, non è buono” e poi ancora “È davvero orribile, accettate l’offerta per favore”.

Sfocia così la rabbia dei sostenitori dello United nei confronti del numero 17, che continua a essere al centro dei rumors di calciomercato.

Garnacho – Napoli: il punto della situazione sulla trattativa con lo United

Alejandro Garnacho sarà uno dei rinforzi della SSC Napoli in questa sessione di calciomercato? L’intenzione del club azzurro sarebbe quella di sostituire Khvicha Kvaratskhelia proprio con lui, anche se c’è ancora da lavorare per cercare di abbassare le richieste da parte del Manchester United.

L’offerta del Napoli è arrivata sui quarantacinque milioni di euro, ma non è escluso – stando alle ultime notizie – che il club di De Laurentiis possa arrivare anche a cinquanta milioni di euro. Resterebbe, a quel punto, da capire la reazione eventuale dello United e, di conseguenza, avere un quadro ben chiaro circa la fattibilità dell’operazione.