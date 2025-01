“Con questa bellissima vittoria farò un magnifico viaggio di ritorno in Italia!”

É deciso a rinforzare la squadra dopo le partenze di Caprile, Folorunsho, Zerbin e soprattutto Sono state queste le parole usate dal patron del Napoli per condividere con tutti la sua felicità dopo i 3 punti contro l’Atalanta. Secondo quanto riferito da Repubblica e da diversi esperti di calciomercato, De Laurentiis non si fermerà qui.dopo le partenze di Caprile, Folorunsho, Zerbin e soprattutto Kvaratskhelia . Una scelta necessaria per mantenere il primato in classifica.

I tre rinforzi per Antonio Conte: decisi i ruoli

Stando a quanto viene fatto trapelare, Antonio Conte avrebbe scelto un difensore, un centrocampista offensivo e un esterno d’attacco. Aurelio De Laurentiis vorrebbe accontentarlo su tutte le richieste, valutando con Giovanni Manna, le occasioni migliori e rispettando i nomi che lo stesso Conte avrebbe promosso in queste settimane.

Per il reparto arretrato, la priorità resta ovviamente quella di Danilo. Come riferito in mattinata, il futuro del giocatore è ancora incerto. La Juventus non lo ha ancora liberato e il difensore è tentato anche dal ritorno in Brasile. L’offerta del Napoli lo alletta e la prossima settimana sarà decisiva per chiudere.

L’esterno d’attacco è l’altro ruolo discusso da giorni: Garnacho è in pole, seguito da Cherki e Zaccagni, sul quale il presidente sarebbe intervenuto personalmente. Più indietro Ndoye e Adeyemi, mentre Yeremay resta più una suggestione in caso di partenza di Ngonge. Infine il colpo a centrocampo, con Fazzini, Pellegrini e Frattesi che stuzzicano Conte, ma che restano colpi molto complessi da chiudere per le cifre.