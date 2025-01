Polemiche Atalanta-Napoli, Marelli dà ragione a Neres: è successo in diretta

Atalanta Napoli 1-2 dopo 45′: polemiche nei minuti finali per un doppio giallo rifilato ai partenopei.

Al Gewiss Stadium si è concluso il primo tempo tra Atalanta e Napoli: a decidere il primo tempo sono state le reti messe a segno da Politano e McTominay che hanno ribaltato il risultato, inizialmente aperto da Matteo Retegui. Intorno al 42esimo minuto, però, la decisione dell’arbitro Colombo ha avuto delle ripercussioni pesanti su due calciatori del Napoli.

In una contesa nella metà campo del Napoli, infatti, Neres e Bellanova sono arrivati a grande velocità allo scontro con il brasiliano che ha subìto un pestone pesantissimo dall’ex esterno di Torino ed Inter. La decisione del direttore di gara, però, è stata immediata: calcio di punizione per l’Atalanta e giallo a Neres tra l’incredulità dei partenopei. In seguito, per proteste, è stato ammonito anche Juan Jesus.

Una scelta arbitrale che Luca Marelli, a Dazn, non ha condiviso per niente. A suo parere, infatti, il fallo sarebbe stato commesso da Bellanova: step on foot che gli sarebbe valsa l’ammonizione.