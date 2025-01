Notizie Calcio Napoli – Alejandro Garnacho si avvicina, ma la prossima settimana sarà decisiva per capire se la trattativa andrà a buon fine oppure no: De Laurentiis ha un vantaggio

Per le notizie calcio Napoli apriamo la giornata con importanti aggiornamenti su Alejandro Garnacho. L’attaccante del Manchester United resta la primissima opzione di Antonio Conte per sostituire Khvicha Kvaratskhelia che ieri si è trasferito ufficialmente al PSG. L’argentino, con passaporto spagnolo, avrebbe già accettato la destinazione partenopea, ma manca ancora l’accordo tra i club.

Riuscire a convincere i Red Devils non è semplice. Dopo una buona partenza, Garnacho si è seduto più volte in panchina con l’arrivo di Amorim, ma l’allenatore ha immediatamente cambiato strategia dopo le voci dell’interessamento del Napoli per il calciatore. Il classe 2004, infatti, è sempre partito titolare da quel momento, con le ultime due gare giocate praticamente per intero.

Garnacho al Napoli, giorni chiave: il vantaggio di De Laurentiis

Come riportato dai principali quotidiani sportivi e non solo, la trattativa tra Garnacho e il Napoli sarebbe entrata nella sua fase clou. La prossima settimana potrà essere decisiva per capire se ci saranno gli effettivi margini per chiuderla in positivo oppure no. Il grande ostacolo resta il Manchester United, che avrebbe chiesto tra i 60 e i 70 milioni di euro per liberare l’esterno sinistro.

Una cifra considerata spropositata dagli azzurri, che si vorrebbero fermare sui 50 milioni totali. Ecco, dunque, che ad aiutare il presidente De Laurentiis ci sarebbe un alleato: il tempo. Con il trascorrere dei giorni, infatti, diminuiranno le possibilità che i Red Devils possano incassare cifre importanti per evitare di incombere in problematiche con il Fair Play Finanziario.

La cessione di Garnacho, in questo senso, diventerebbe fondamentale per tornare a respirare e il patron partenopeo ha il coltello dalla parte del manico in questa circostanza. Previsto, dunque, un altro incontro per cercare di arrivare alla tanto desiderata fumata bianca. Conte aspetta il suo innesto e intanto si concentra sul campionato.