Ultime Calcio Napoli – Kvaratskhelia al PSG, arriva la rivelazione clamorosa di uno degli intermediari del trasferimento: le sue parole hanno fatto infuriare i tifosi

Giungono ultime calcio Napoli che faranno rumore a poche ore dalla partita contro l’Atalanta. La cessione di Khvicha Kvaratskhelia al PSG continua a far parlare di sé dopo l’ufficialità arrivata nella serata di ieri. Almeno fino al fischio iniziale del match contro la Dea, il georgiano sarà uno dei temi più chiacchierati, così come quello relativo al suo sostituto.

Mentre Alejandro Garnacho resta in pole per prendere il posto di Kvara, a far infuriare i tifosi c’ha pensato un membro dell’entourage dell’ex attaccante partenopeo. Attraverso una storia pubblicata su Instagram, sono stati resi noti dei dettagli inediti sul trasferimento del georgiano, che aggiungono benzina sul fuoco su un rapporto già non più particolarmente sereno tra i sostenitori napoletani e il calciatore.

Kvaratskhelia al PSG, arriva la rivelazione: l’intermediario svela tutto

Tra i protagonisti dell’operazione che ha portato il 23enne a Parigi, c’è stato anche Mitch Bakks, intermediario per la Select Sports Management LLC, che ha condiviso un post sul proprio account Instagram. L’immagine ritrae Kvaratskhelia in compagnia di Mamuka Jugeli e di Shkumbin Qormemeti, talent manager che si è occupato del trasferimento dell’attaccante.

La stessa foto è stata ripubblicata nelle stories di Instagram da Qormemeti e si può leggere chiaramente il suo contenuto:

“Preparare un grande affare richiede tempo, ma ce l’abbiamo fatta di nuovo! Complimenti a Shkumbin e a tutto il team, 6 mesi di lavoro silenzioso conclusi in grande classe”.

Una prova, dunque, che il tentativo del Paris Saint Germain per Kvara è partito concretamente in estate, ma che l’ufficialità è arrivata solamente a gennaio dopo il primo veto imposto da Antonio Conte. Il post prosegue:

“Grazie a Mamuka, la sua famiglia e il giocatore per essere stati onesti e rispettosi. Qualcosa di strano oggi in quest’industria ma hai ancora grandi giocatori di parola e rispetto per se stessi”.

Parole che non potranno passare in secondo piano. La conferma che da Parigi si sia tentato un assalto estivo al Kvara è arrivata. Antonio Conte non è riuscito a trattenere il giocatore per più di 6 mesi, gli stessi nei quali l’attaccante avrebbe rifiutato qualsiasi proposta di rinnovo da parte del Napoli per firmare con il PSG. Ora non resta che voltare pagina, pensare al futuro e augurare il meglio all’attaccante georgiano.