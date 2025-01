Calciomercato Napoli Ultimissime – Interesse a sorpresa per Zaccagni, tentativo concreto per gennaio: arriva la mossa inattesa della Lazio

Per il calciomercato Napoli ultimissime arrivano sul fronte acquisti per il ruolo di esterno sinistro d’attacco. Come vi abbiamo riportato anche questa mattina, il nome in pole resta Alejandro Garnacho, ma non mancano le difficoltà nella trattativa con il Manchester United e, dunque, delle possibili alternative. Gli azzurri si stanno muovendo proprio nella direzione di un eventuale piano B, C e persino oltre.

Secondo quanto riferito oggi dal Mattino, tra i nomi valutati dal Napoli per il dopo Kvaratskhelia, ieri ufficializzato dal Paris Saint Germain, ci sarebbe anche Mattia Zaccagni. L’ala della Lazio è da anni nell’orbita dei partenopei, che già qualche estate fa, prima del suo passaggio in biancoceleste, aveva avuto dei colloqui con il suo entourage nel tentativo di portarlo in azzurro dal Verona.

Napoli, tentativo concreto per Zaccagni: la risosta di Lotito

Il Napoli avrebbe fatto un tentativo concreto per questo calciomercato di gennaio per portare il calciatore classe ’95 all’ombra del Vesuvio. Zaccagni, nella stagione in corso, ha già realizzato 6 gol e 4 assist in 24 partite e risulterebbe un nome pronto per un eventuale instant team a disposizione di Antonio Conte.

A sorpresa, la Lazio non avrebbe chiuso drasticamente all’operazione. Seppur il 29enne non sia sul mercato ufficialmente, i biancocelesti non hanno respinto immediatamente al mittente l’interesse del Napoli, ma hanno presentato una richiesta monstre per lasciar partire il proprio esterno.

Un modo alternativo da parte del presidente Claudio Lotito, di far comprendere ad Aurelio De Laurentiis che non ci sarebbe stato verso di trattare concretamente. L’ipotesi Zaccagni, dunque, sarebbe stata abbandonata sul nascere da parte degli azzurri, che si dovranno concentrare su altri profili per sopperire all’addio di Kvaratskhelia e continuare a lottare per il sogno Scudetto.