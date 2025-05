“Promessa” di Oriali ai tifosi: sentite cosa dice sul futuro – VIDEO

Sta divenendo virale in queste ore il video che ritrae Lele Oriali insieme ad alcuni tifosi all’esterno del centro sportivo di Castel Volturno.

In casa Napoli si vive un’atmosfera dal grande entusiasmo, nel segno di uno Scudetto che ormai è vicino. Sette sono i punti che separano gli azzurri dal sogno di portarsi a casa il quarto tricolore della propria storia, che dovranno essere conquistati nelle ultime tre partite che restano da qui alla fine del campionato di Serie A.

Intanto, tiene banco anche la questione legata al futuro: non solo il calciomercato, con diversi nomi in ballo e anche pesanti – come nel caso di Kevin De Bruyne – che infiammano già la fantasia dei sostenitori di fede partenopea, ma anche il destino di Antonio Conte. Quest’ultimo ha invocato a più riprese un progetto all’altezza delle ambizioni personali e di quelle della piazza tutta. Questioni che andranno chiarite, evidentemente, nel summit di fine stagione atteso tra lo stesso allenatore e il presidente Aurelio De Laurentiis. La speranza, ovviamente, è che non ci siano intoppi.

Notizie Napoli calcio, siparietto tra Oriali e alcuni tifosi: le immagini

Stanno divenendo le immagini che vedono Lele Oriali insieme ad alcuni tifosi del Napoli, all’insegna di un clima dal grande entusiasmo, oltre che di affetto.

Non mancano i riferimenti al futuro, tant’è che spunta anche una promessa nel corso del dibattito tra il membro dello staff di Antonio Conte e i sostenitori. Di seguito, le immagini: