Ultimissime Calciomercato Napoli – Annuncio ufficiale del club azzurro: Kvaratskhelia è un calciatore del PSG a titolo definitivo

Dopo tanta attesa e a 24 ore dal volo per Parigi, Kvaratskhelia è diventato ufficialmente un calciatore del Paris Saint-Germain come ufficializzato dal club azzurro. Ecco le ultimissime di calciomercato del Napoli e sull’addio del georgiano.

Ad anticipare tutti è stato Fabrizio Romano attraverso un post sui social. La prima foto di Khvicha con la maglia del PSG. E la data di scadenza dietro la maglietta: 2029. Scelto anche il numero di maglia: Kvaratskhelia porterà il numero 7 con il club parigino. Non banale, dato che nel passato recente questa maglia è stata portata proprio da Mbappé, il più rappresentativo del Paris Saint-Germain degli ultimi anni.

Il saluto del Napoli: “Grazie Kvara”

Attraverso un post su Instagram, la società partenopea ringrazia e saluta Kvaratskhelia per questi due anni e mezzo trascorsi assieme. “É stato un viaggio fantastico”, si legge come frase finale nel video pubblicato sui social, dove si possono ammirare le giocate e i gol iconici del 77 azzurro.

“30 gol, 24 assist e innumerevoli momenti sbalorditivi per fare la storia con questo club. Grazie, Khvicha. É stato un viaggio fantastico”

Sul proprio sito ufficiale, invece, il Napoli mantiene un aspetto più istituzionale e freddo. Attraverso un lungo comunicato il Napoli annuncia la cessione a titolo definitivo di Khvicha Kvaratskhelia al PSG, ma soprattutto ricorda tutti i momenti e i primati raggiunti in queste ultime 3 stagioni. Lo Scudetto è stato il primo e unico trofeo vinto dal georgiano a Napoli, ma anche il successo più importante della società ottenuto in 20 anni sotto la gestione De Laurentiis. Insomma, senza Kvara, questo risultato forse non sarebbe stato possibile.

Le prime parole di Kvaratskhelia: “Un sogno essere al PSG”

Il georgiano ex Napoli ha anche rilasciato le prime dichiarazioni da giocatore del PSG:

“É un sogno essere qui. Mi hanno detto molte cose positive sul Paris Saint-Germain. Sono orgoglioso di essere in questo grande club e non vedo l’ora di indossare questi nuovi colori”.

Anche il presidente del club parigino Nasser Al-Khelaïfi ha voluto presentare e annunciare il nuovo acquisto georgiano: