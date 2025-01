Napoli calcio ultimissime – Uno dei nomi tenuti d’occhio in maniera insistente dagli azzurri sul mercato è quello di Patrick Dorgu: arrivano novità dall’edizione odierna de Il Mattino.

Incassato l’addio di Khvicha Kvaratskhelia, che nelle prossime ore diverrà ufficialmente un nuovo giocatore del Paris Saint Germain, il Napoli calcio ora è chiamato, proprio nelle ultimissime ore, a dare una scossa importante sul mercato. La finestra invernale è sempre complicata, soprattutto, come nel caso in questione, quando c’è da sostituire un campione che certamente non era affatto banale nelle gerarchie di Antonio Conte. Ci si aspetta, dunque, un segnale importante dal direttore dell’area sportiva del club partenopeo, Giovanni Manna, al lavoro per assicurarsi le migliori soluzione per sopperire all’addio del fuoriclasse georgiano.

Tanti i nomi accostati alla società capitanata dal presidente Aurelio De Laurentiis: in primis, c’è Alejandro Garnacho (clicca qui per tutti i dettagli) ma le difficoltà con il Manchester United impone anche delle riflessioni alternative su altri nomi. In particolare, l’edizione odierna de Il Mattino si sofferma sulla situazione legata a Patrick Dorgu, calciatore da tempo finito nel mirino dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana. Secondo il quotidiano, non va escluso un colpo di scena già per questa sessione di calciomercato.

Ultimissime news SSC Napoli, novità su Dorgu: cosa ha rivelato Il Mattino

Stando a quanto si apprende da Il Mattino, Patrick Dorgu è sostanzialmente un promesso sposo del Napoli. Questo, secondo la ricostruzione della medesima fonte, è possibile grazie al fatto che gli azzurri avranno a disposizione per la fine di questa stagione il tesoretto potenzialmente derivante dalla cessione di Victor Osimhen, che dovrebbe lasciare con ogni probabilità la compagine azzurra a titolo definitivo.

Di seguito, quanto riportato da Il Mattino a tal proposito:

“Occhio anche a Patrick Dorgu: il Napoli ha più di una parola con Sticchi Damiani, il presidente del Lecce. Arriverà in estate in azzurro ma c’è anche l’ipotesi che questo matrimonio possa essere anticipato. In ogni caso, gli 80 milioni di Kvara non sono i soli su cui Manna può costruire un superNapoli: perché in estate entreranno anche altri 80 milioni per la cessione di Osimhen”.

Calciomercato SSC Napoli, Dorgu e quel feeling con Conte

Al di là, eventualmente, di come e quando il Napoli metterà le mani su Patrick Dorgu, appare fuori discussione che il calciatore di proprietà del Lecce sia un giocatore molto gradito ad Antonio Conte.

Sta di fatto che si tratta di un profilo tenuto d’occhio in modo particolare anche da altre società. Motivo, il medesimo, per cui gli azzurri dovranno ponderare bene le proprie mosse visto che, fin quando non ci sono le firme, il tutto va sempre tenuto d’occhio con una certa attenzione.