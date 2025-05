Lecce-Napoli, corona di fiori del club partenopeo per ricordare Graziano Fiorita

Lecce Napoli, arrivano i gesti lodevoli da parte di una delegazione di tifosi azzurra e del Napoli.

Prima dell’inizio del match tra Lecce e Napoli, gli azzurri hanno mostrato tutto il proprio cordoglio per il lutto che ha colpito la città di Lecce. I 22 uomini in campo, infatti, si sono riuniti in un minuto di silenzio per commemorare la scomparsa di Graziano Fiorita, fisioterapista del Lecce.

Una delegazione di tifosi azzurri, rappresentante Curva A e Curva B, ha posato dei fiori in memoria di Graziano Fiorita. Successivamente anche capitan Di Lorenzo e mister Conte hanno deposto una corona di fiori. I tifosi del Lecce, inoltre, hanno deciso di fischiare l’inno della Serie A per la decisione della Lega rispetto alla scorsa sfida contro l’Atalanta.