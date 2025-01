Notizie calcio Napoli – Arrivano ulteriori novità in merito ad Alejandro Garnacho, calciatore individuato da Antonio Conte e Giovanni Manna come profilo ideale per sostituire Khvicha Kvaratskhelia.

Nelle scorse ore è arrivato l’annuncio che ha praticamente spezzato il cuore dei tifosi azzurri: Khvicha Kvaratskhelia si è congendato ufficialmente con un lungo video messaggio sui social. Il georgiano dovrebbe essere ufficializzato nelle prossime ore dal Paris Saint Germain, club che è pronto a sborsare una cifra pari a settanta milioni di euro più bonus. Intanto, le notizie in queste ore sono concentrate sul giocatore che il calcio Napoli preleverà dal mercato per sostituire l’ormai ex numero 77 azzurro.

Il nome che sembra aver scalato nettamente i consensi è Alejandro Garnacho, calciatore di proprietà del Manchester United. Resta però da superare quelle che sono le resistenze da parte del club di Premier League, che al momento batte casa per il giocatore della nazionale argentina. A fare il punto della situazione è Il Corriere dello Sport oggi in edicola, spiegando quella che è la reale valutazione del giocatore. Una cifra che potrebbe essere più vicina al budget stanziato della SSC Napoli, che non intende comunque strapagare per assicurarsi il cartellino del numero 17 dello United.

Calciomercato SSC Napoli, la valutazione oggettiva di Garnacho

Alejandro Garnacho è il sogno del Napoli per quanto concerne l’erede di Khvicha Kvaratskhelia: il club azzurro sta facendo sul serio per regalarsi un colpo di livello già in questa sessione di calciomercato.

A parlarne è l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, spiegando quella che è la valutazione oggettiva del suo cartellino, al di là di ogni gioco al rialzo del Manchester United:

“La richiesta iniziale è di 60 milioni di sterline, più o meno 71 milioni di euro. La valutazione – secondo chi opera nel mercato – è invece di 50, una cifra nettamente inferiore e più in linea con quanto ha in effetti dimostrato l’argentino”.

News SSC Napoli, la strategia degli azzurri per Garnacho

Come superare, dunque, queste difficoltà per arrivare ad Alejandro Garnacho? Così come sottolineato dallo stesso Il Corriere dello Sport, il Napoli potrebbe fare leva sia sulla volontà del giocatore che sulla necessità del Manchester United di porre un margine ai problemi legati alle problematiche di natura finanziarie.

Incassare liquidità dalla cessione di Garnacho significherebbe mettere a bilancio un incasso non indifferente. O, per meglio dire, una plusvalenza che farebbe assolutamente comodo, visto che il nazionale argentino arriva dalle giovanili dello United.