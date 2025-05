Lecce-Napoli: scontri tra gruppi di tifosi azzurri

Serie A, Lecce Napoli: ci sono stati scontri prima dell’inizio della partita, ecco cosa sta succedendo.

A Via del Mare il Napoli affronterà il Lecce di Marco Giampaolo per provare a mantenere la vetta della classifica ed avvicinarsi sempre di più al sogno del quarto scudetto. I giallorossi avranno l’obbligo di fare punti per cambiare passo dopo aver raccolto soltanto 2 punti nelle ultime 9 giornate di campionato. Di conseguenza, la posta in palio che riserva questa 35esima giornata è davvero ricca. Prima dell’inizio della gara, però, hanno preso la scena alcuni atti vergognosi.

Lecce Napoli, scontri prima del match: l’accaduto

Ad anticipare il match tra Lecce e Napoli, valevole per la 35esima giornata di Serie A, sono stati degli spiacevoli scontri tra gruppi di tifosi napoletani. Si sono registrati, infatti, alcune tensioni all’interno del settore ospiti. Di seguito, le immagini di quanto successo: