Lecce-Napoli, Manna svela l’obiettivo: l’annuncio in diretta

Giovanni Manna ha rilasciato delle dichiararzioni importanti prima della gara tra il Lecce ed il Napoli.

Il Napoli è pronto per giocare contro il Lecce. Questa gara, ovviamente, può risultare decisiva nella lotta scudetto contro l’Inter.

Anche perché i nerazzurri hanno di fronte un match che, almeno sulla carta, sembra essere facile, ovvero quello Stadio San Siro contro il Verona. Tuttava, esattamente a pochi minuti dall’inizio del match contro il Lecce, in casa Napoli bisogna registrare delle dichiarazioni molto importanti di Giovanni Manna.

Il direttore sportivo del club partenopeo, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘DAZN’, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni:

“Scomparsa di Graziano Fiorita?Quando succedono queste cose non è mai bello parlarne. Sono situazioni spiacevoli che nessuno vorrebbe mai vivere. Ne parlavo con Trinchera prima. Ci uniamo al dolore della famiglia. Oggi ci tocca giocare questa partita, guardiamo avanti. Scudetto? Ognuna di queste partite vale tantissimo. Volevamo arrivare in fondo e ci siamo arrivati. Dobbiamo dimostrare la stessa e voglia e determinazione mostrate in queste ultime gare”.