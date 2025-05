Napoli, Anguissa pazzo di Conte: l’ha detto prima del Lecce

Serie A, Lecce Napoli: ecco le dichiarazioni di Frank Anguissa ai microfoni di Dazn nel pre partita del match di campionati.

Il Napoli di Antonio Conte è chiamato a scendere in campo contro il Lecce per dare la sterzata definitiva al campionato. Gli azzurri da una settimana a questa parte hanno l’opportunità di comandare la classifica con un secco +3 sull’Inter di Simone Inzaghi. Pertanto, i partenopei dovranno mettere in evidenza le proprie capacità per agguantare lo scudetto.

A Dazn, nel pre partita, Frank Anguissa ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Lecce Napoli, Anguissa sicuro: “C’è merito di Conte”

Rispetto al match contro il Lecce:

“Come pensiamo tutti, è una partita importantissima. Tutti i punti sono importanti, siamo qui per vincere. È quello che dobbiamo fare”.

Sul suo impatto in questo campionato, Anguissa ha affermato:

“Sono contento per quanto ho fatto. La cosa più bella è fare questi numeri vincendo un trofeo. L’importante è giocare bene tutti insieme, i miei gol no”.

Riguardo al supporto di mister Conte, ha messo in evidenza: