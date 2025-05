Sospesa Lecce-Napoli per lancio di fumogeni: caos al Via del Mare

Serie A, Lecce Napoli in corso: Massa sospende momentaneamente la partita. Ecco cosa sta succedendo a Via del Mare.

La 35esima giornata di Serie A ha messo di fronte Lecce e Napoli. Due squadre che lottano per i propri obiettivi e che oggi come non mai hanno bisogno di punti fondamentali per raggiungere quanto prefissatisi. Nel corso del match, però, c’è stato un episodio che non ha permesso ai 22 uomini in campo di continuare la propria partita.

Lecce Napoli, lancio di fumogeni: ecco quanto successo.

Al 6′, di fatto, l’arbitro Massa è stato costretto a sospendere la sfida tra il Lecce ed il Napoli per un continuo lancio di fumogeni della tifoseria salentina in segno di protesta della Lega di Serie A di far giocatore Atalanta-Lecce 48 ore dopo la morte del fisioterapista Graziano Fiorita. Il match è ripreso dopo circa cinque minuti.

Lanci di fumogeni che hanno interessato la zona alle spalle di Falcone, portiere del Lecce. Dopo esser stato ristabilito l’ordine, proprio l’estremo difensore giallorosso ha segnalato un piccolo inconveniente. La rete della porta da lui difesa, infatti, è stata bucata proprio dalla fiamma emanata da uno dei fumogeni. Di conseguenza sono accorsi i tecnici per riparare il buco creatosi.