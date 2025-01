Ultimissime Calcio Napoli – Pressing su un colpo a sorpresa da 20 milioni di euro: arriva dalla Spagna ma non direttamente come nome post Kvaratskhelia

Tra le ultimissime calcio Napoli arrivano novità importantissime di mercato e non solo sul sostituto di Khvicha Kvaratkshelia, che in serata ha salutato definitivamente i suoi tifosi su Instagram. Un video emozionale, che ha lasciato un vuoto molto difficile da colmare, specialmente attraverso il calciomercato di gennaio. Per la dirigenza partenopea sarà complicatissimo riuscire a trovare un degno sostituto.

Il nome maggiormente discusso è chiaramente quello di Alejandro Garnacho, che questa sera è anche sceso in campo con il Manchester United da titolare, dividendo la piazza. C’è chi lo ha apprezzato per la sua prestazione e chi non gli ha perdonato il gol divorato sullo 0-0, passato in secondo piano per la vittoria finale dei Red Devils. Il Napoli, però, ha iniziato comunque a guardarsi intorno andando anche oltre l’argentino.

Yeremay, il talento del futuro per il Napoli

Proprio in questi minuti, Gianluca Di Marzio, ha infatti reso noto che il Napoli si sarebbe interessato anche ad un classe 2002 spagnolo (dunque under 25 e dal passaporto comunitario), per rinforzare il reparto di sinistra dopo la partenza di Kvaratskhelia. Il nome individuato corrisponderebbe a quello di Yeremay Hernandez, classe 2002 del Deportivo La Coruña.

Autore di 8 gol in 18 presenze in Liga 2, il suo profilo sarebbe stato adocchiato dagli osservatori del Napoli, come eventuale aggiunta a Garnacho e non per forza come sua alternativa. Sembrerebbe, infatti, che l’uno non escluda obbligatoriamente l’altro.

Essendo di piede destro, è un profilo che piace molto a Conte. Sono tanti i mancini nel Napoli oggi e per quella fascia sinistra, c’è bisogno di un calciatore dal piede invertito esattamente com’era Kvara.

Il Napoli punta a Yeremay: numeri, costi e possibile cessione di Ngonge

Nato il 10 dicembre del 2002, Yeremay è cresciuto nelle giovanili del Las Palmas e poi in quelle del Deportivo, debuttando in prima squadra nel luglio del 2022 a poco meno di 20 anni. Dal suo approdo tra i grandi ha totalizzato 77 presenze, con 16 gol e 8 assist all’attivo. Quella attuale è già una stagione da incorniciare per lo spagnolo, che è a quota 8 reti e 3 assist in 18 paritite.

Il giocatore ha nel contratto una clausola rescissoria da 20 milioni di euro e il Deportivo non sembrerebbe intenzionato a scendere a compromessi con i club interessati al proprio calciatore. Non saranno ascoltate offerte inferiori a quella cifra, che resta comunque alla portata del Napoli.

Sul proprio sito, Gianluca Di Marzio ha reso noto che a far spazio al giocatore potrebbe essere Ngonge. Una cessione dell’esterno porterebbe nelle casse del club proprio una cifra che si avvicinerebbe a quella utile per Yeremay, ma le trattative non sono strettamente collegate e i partenopei insisteranno a prescindere per il classe 2002, ritenuto un potenziale rinforzo di alto livello per il futuro.