Ultimissime Napoli – Khvicha Kvaratskhelia ha salutato per l’ultima volta la città: le immagini esclusive della sua partenza da Capodichino

Per le ultimissime Napoli, arrivano le immagini esclusive del nostro Danilo De Falco, che ha ripreso l’arrivo a Capodichino di Khvicha Kvaratskhelia, che in compagnia della sua compagna Nitsa si è diretto verso l’interno dell’aeroporto per lasciare Napoli per l’ultima volta. Intorno alle 19 di oggi, il calciatore ha pubblicato su Instagram il messaggio d’addio alla città e ai tifosi e verso le 21 ha iniziato le procedure per il volo.

Nelle immagini esclusive di Spazio Napoli, si vede il giocatore arrivare a bordo di un van nero, mentre indossa un cappellino grigio a scacchi e un cappotto nero. Con lui la sua compagna, che a sua volta aveva salutato la città attraverso delle storie su Instagram. Entrambi sono stati scortati dagli agenti di polizia all’interno dell’aeroporto. Con ogni probabilità, la partenza per Parigi è prevista con un volo privato.

Kvaratskhelia in partenza per Parigi: è finita l’avventura al Napoli

Con questo volo, si chiude definitivamente l’avventura di Kvaratskhelia al Napoli. Il georgiano rimarrà per sempre uno dei grandi protagonisti della vittoria dello Scudetto per il club partenopeo dopo 33 anni. Nelle prossime ore si attende la firma ufficiale con il Paris Saint Germain, che verserà circa 70 milioni nelle casse degli azzurri.

Il Napoli, intanto, continua a lavorare sul sostituto, con Alejandro Garnacho in pole. L’argentino ha accettato il trasferimento, ma bisognerà convincere il Manchester United a lasciarlo partire. La trattativa proseguirà per trovare un punto di incontro tra domanda e offerta e arrivare a una fumata bianca.