Mercato Napoli Ultimissime – Alejandro Garnacho ha giocato titolare contro il Southampton, ma la sua prestazione ha diviso i tifosi: De Laurentiis ha pronta la nuova offerta

Per il mercato Napoli ultimissime arrivano direttamente dall’Inghilterra e più precisamente da Manchester. Lo United, infatti, questa sera era impegnato nella sfida contro il Southampton, valida per la 21a giornata di Premier League. I Red Devils hanno rischiato a lungo contro la squadra allenata da Ivan Juric, riuscendo a vincere solamente in pieno recupero.

Alejandro Garnacho è partito titolare nel match che si è chiuso per 3-1 in favore dei padroni di casa, passati in svantaggio al 43′ per un autogol di Ugarte. Da lì gli uomini di Amorim hanno provato a impensierire gli avversari, senza troppi risultati fino al minuto 82, quando Diallo ha deciso di svoltare la sua serata. Nel giro di 12 minuti, infatti, ha realizzato la tripletta che ha permesso al Manchester di portare a casa tre punti che permettono di risalire lentamente la classifica.

Garnacho, il focus sulla prestazione: il Napoli osserva

Ancora una volta Amorim ha puntato sulla titolarità del classe 2004, che ha giocato tutta la partita. Vista nel dettaglio, la gara dell’argentino non è stata così malvagia con 64 tocchi del pallone, l’82% di passaggi riusciti, 3 tiri, 3 passaggi chiave, 5 duelli a terra vinti, ma anche 14 palloni persi. Il vero neo nella sua sfida, è stato il gol divorato sullo 0-0 che lo ha portato ad un expected gol di 0.63 per la chance sprecata al minuto 20.

Proprio la palla gol ad incrociare che l’attaccante ha fatto spegnere sul fondo alla sinistra del portiere, ha generato una reazione non troppo pacata dei tifosi sui social. Emblematico il commento di un sostenitore del Manchester che su X ha scritto:

“Mandate Garnacho immediatamente al Napoli”

Un messaggio accostato con delle emoticon del pianto e arricchito da diversi commenti, tra qui quello di un altro tifoso che lo ha definito come “spazzatura”.

Il Napoli prepara la nuova offerta per lo United

Non sarà di certo questo errore ad allontanare il Napoli da Garnacho, anzi. Proprio questa chance mancata potrebbe spingere gli azzurri a cercare sconti da parte del Manchester United, che va ancora convinto. I Red Devils sono partiti con una richiesta di circa 60 milioni di euro, vicina dunque ai 70 milioni di sterline, ritenuta eccessiva da parte del presidente De Laurentiis.

Secondo quanto riferito dal giornalista Nicolò Schira, avendo trovato un accordo con il calciatore fino al 2029, il Napoli vorrebbe insistere con il Manchester, ma scendendo ad una proposta di 50 milioni di euro. Se la dirigenza dello United dovesse convincersi, allora Garnacho potrebbe vestire la maglia azzurra.

La trattativa resta dunque vivissima, con le parti che dovrebbero nuovamente parlare per cercare di chiudere l’accordo in tempi brevi, così da valutare ulteriori alternative nel caso in cui si arrivasse ad una fumata nera.