Napoli Calcio Ultimissime – Dal capitano Giovanni Di Lorenzo, ad Alex Meret e persino a Dries Mertens: tutti i messaggi d’addio a Kvaratskhelia

Per il Napoli calcio ultimissime arrivano in questi minuti dopo il video pubblicato da Khvicha Kvaratskhelia, in cui dice addio a Napoli. Immagini commoventi, quelle che hanno visto come protagonista l’attaccante georgiano, che dopo 2 anni e mezzo ha deciso di lasciare la squadra per trasferirsi al Paris Saint Germain. Un fulmine a ciel sereno che ha lasciato senza parole tutti i tifosi.

C’è chi l’ha presa con rabbia e chi ha semplicemente ringraziato Kvara per quanto fatto in maglia azzurra. Nessuno potrà togliergli quello scudetto conquistato alla sua prima stagione e che la città inseguiva da 33 lunghi anni. Anche Nitse, compagna di Khvicha, ha detto addio sui social a Napoli e ai tifosi partenopei. Così come, sotto al video pubblicato dal georgiano, sono numerosi i saluti dagli ormai ex compagni, e non solo, che si stanno susseguendo.

Kvaratskhelia lascia il Napoli: i messaggi d’addio dei compagni e di Mertens

Saranno ore intense quelle che precederanno la partenza da Napoli di Kvaratskhelia, prevista già per questa serata. Intanto sui social i commenti pubblici si sprecano, con quelli degli ex compagni che fanno sicuramente più rumore. Il primo a lasciare un messaggio sotto al video pubblicato su Instagram, è stato il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo.

Ciao amico mio, quello che hai fatto rimarrà per sempre nella storia di questa città. Mi sento fortunato ad aver giocato insieme a te, in bocca al lupo CAMPIONE…. ti auguro di coronare tutti i tuoi sogni. Ti voglio bene”.

Non manca anche il messaggio di Alex Meret, che ha condiviso lo scudetto con Kvara:

“In bocca al lupo amico mio, ti auguro il meglio per tutto!”

“Ti voglio bene fratello”, scrive Ngonge. Così come McTominay che augura buona fortuna dopo i 6 mesi trascorsi nello stesso spogliatoio. Ma non solo ormai ex compagni, anche Dries Mertens ha commentato a sorpresa il video pubblicato da Kvaratskhelia:

“Grazie a te 💙”

Fortissime le emozioni per i tifosi del Napoli, che dovranno ora voltare pagina e concentrarsi sul futuro. Il campionato è ancora lungo e, in attesa di un eventuale sostituto di Kvaratskhelia, bisognerà mantenere altissima la concentrazione.