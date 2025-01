Ultime Calcio Napoli – La compagna di Khvicha Kvaratskhelia ha deciso di salutare per un’ultima volta la città attraverso alcune immagini sui social

Per le ultime calcio Napoli, serata amarissima e dopo il video di addio di Khvicha Kvaratskhelia ai tifosi e alla città partenopea. Il calciatore georgiano ha annunciato ufficialmente il suo trasferimento, quello che fino a pochi giorni fa ha rappresentato un clamoroso fulmine a ciel sereno. Nel giro di poche ore, ormai una settimana fa, si è passati dall’interessamento del Paris Saint Germain, ad una trattativa lampo che attende solo l’ufficialità.

Manca la firma sul contratto e poi anche legalmente Kvara avrà chiuso il suo capitolo napoletano. Nelle immagini pubblicate sui social, ha voluto ripercorrere le sue tappe più importanti in azzurro, con un doloroso saluto ai tifosi. Anche la sua compagna, Nitsa Avadze si è unita, pubblicando una serie di stories sul proprio account Instagram, per salutare quella che è stata la terra che ha dato i natali al suo primo figlio.

Kvaratskhelia saluta Napoli, anche la compagna ringrazia la città

In una carrellata di storie sul profilo, Nitsa ha deciso di dire addio a Napoli. Prima ha ri-condiviso il video pubblicato da Kvara, per poi pubblicare una serie di splendidi scatti. Iconico il murale con Khvicha che indica lo stemma del Napoli sulla maglia indossata da Maradona. Dolcissima la foto con le tre magliette di questa stagione, una per Kvaratskhelia, una per Nitsa e una per il piccolo Damiane.

E poi ancora il video del 77 azzurro che alza lo Scudetto al cielo nella serata magica dei festeggiamenti al Maradona. Per poi concludere con un quadretto che illustra Kvara mentre calcia il pallone, con davanti tutta la città disegnata, e infine un’immagine del Vesuvio innevato e la scritta “I love you” ovvero “Ti amo” con un cuore rosso al suo fianco.

Un ultimo saluto toccante, che ha dimostrato il grande affetto che anche Nitsa ha provato in questi due anni a Napoli. Anche per lei toccherà voltare pagina, proiettandosi sull’esperienza di Parigi.