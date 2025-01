Mercato Napoli ultimissime – Gli azzurri sono pronti a mettere le mani su Danilo: arrivano conferme alle notizie arrivate nelle scorse ore. Secondo Sky Sport, però, ci sarebbe un altro club a sorpresa sullo sfondo.

Le ultimissime ore in casa Napoli sono davvero roventi per quanto riguarda il mercato: la partenza, ormai alle porte, di Khvicha Kvaratskhelia verso il Paris Saint Germain segna un vero e proprio scossone per il club del presidente Aurelio De Laurentiis che ora è chiamato a dare un segnale importante (qui tutte le ultime novità sull’eventuale sostituto del georgiano).

Il mercato di gennaio, però, si è aperto anche con la necessità di rinforzarsi in difesa: il nome in prima fila è da settimane quello di Danilo, calciatore in uscita dalla Juventus e fuori dal progetto già dalla fine del 2024. In queste ore, sembra essersi sbloccata, seppur ancora parzialmente, la situazione legata alla risoluzione del suo contratto in essere con la Vecchia Signora, situazione che aprirebbe le porte all’assalto del club azzurro. Stando a quanto riportato dal giornalista esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, sullo sfondo c’è un altro club che potrebbe mettere il bastone tra le ruote, anche se il Napoli, in ogni caso, è pronto a procedere col tesseramento non appena ci sarà il divorzio definitivo tra il brasiliano e la dirigenza bianconera.

News SSC Napoli, gli azzurri pronti a chiudere per Danilo: spunta anche il Flamengo

Il Napoli mette nel mirino sempre più concretamente Danilo, calciatore individuato da tempo da Antonio Conte per rinforzare la difesa a propria disposizione.

A fare un ulteriore punto della situazione è il giornalista Gianluca Di Marzio, che svela però anche dell’interesse da parte del Flamengo:

“Segue molto attentamente (Danilo, ndr) il Napoli, che ha confermato all’entourage del giocatore che non appena sarà ufficiale la risoluzione prenderà il difensore. In più, resta una pista percorribile sullo sfondo anche quella che condurrebbe Danilo verso il Flamengo”.

Calciomercato Napoli, il punto sulla difesa

La situazione di Danilo sicuramente tiene banco ormai da tempo, visto che il club azzurro è da tempo alla ricerca di un profilo che possa potenziare le risorse alternative ad Amir Rrahmani e Alessandro Buongiorno. Occhio, però, anche alle uscite: a tal proposito, c’è da segnalare la questione relativa a Rafa Marin, che potrebbe lasciare la SSC Napoli dopo appena sei mesi.

L’eventuale addio dello spagnolo non sbloccherebbe alcun posto in lista (dato che è Under, ndr), ma sarebbe sicuramente indicativa in termini di gerarchie, con Danilo che eventualmente diverrebbe la prima scelta ai titolari, con la possibilità di poter essere anche schierato anche sulle fasce, visto che lui nasce come terzino.