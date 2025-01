Rrahmani svela: “Cosa c’è dietro alla crescita con Conte”

Dopo Antonio Conte, ha parlato Amir Rrahmani nel pre gara di Napoli-Verona: il difensore ha svelato i motivi che hanno portato alla crescita.

Continuare a vincere, è questo il mantra in casa Napoli. Dopo il successo sontuoso raccolto in quei di Firenze, questa sera la squadra di mister Antonio Conte torna a dare spettacolo sotto i riflettori dello stadio Diego Armando Maradona per la 20esima giornata di Serie A. La formazione partenopea, reduce da quattro successi consecutivi, si misurerà contro l’Hellas Verona di Paolo Zanetti. Il Napoli proverà a sfruttare la gara interna con gli scaligeri per tenersi saldo in vetta e mandare un chiaro messaggio all’Inter, uscita trionfante in modo sofferenze dalla trasferta di Venezia.

Rrahmani è chiaro: il motivo della crescita del Napoli

A pochi minuti da calcio d’inizio contro l’Hellas Verona, Amir Rrahmani ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn. Il difensore ha svelato quali sono stati i motivi che hanno spinto il Napoli verso una crescita esponenziale: “Da quando abbiamo iniziato il ritiro abbiamo fatto un grande lavoro e continuiamo a farlo con il mister e il suo staff”.

Rrahmani sottolinea: “Ora da tanto tempo lavoriamo così, ora stiamo ancora meglio e sempre in crescita. All’inizio è stato difficile abituarsi a quegli allenamenti. Mentalità? All’inizio eravamo una squadra non completa, è servito tempo per creare una squadra competitiva”.