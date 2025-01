Conte: “Siamo rimasti concentrati sul campo”, poi il messaggio a Neres

Antonio Conte interviene prima di Napoli-Verona: il tecnico azzurro ha parlato senza veli, lanciando un avvertimento chiarissimo alla squadra.

Isolarsi da ogni tipo di voce esterna, comprese quelle su Kvaratskhelia, per continuare a viaggiare verso il sogno Scudetto. È questo l’obiettivo del Napoli di mister Antonio Conte, che vuole confermare l’ottimo momento sia sul piano delle prestazioni che in termini di risultati. Dopo la grande vittoria di Firenze, questa sera gli azzurri saranno di scena allo stadio Diego Armando Maradona per affrontare l’Hellas Verona di Paolo Zanetti. La formazione partenopea andrà alla ricerca della quinta vittoria di fila per continuare a guardare tutti dall’alto verso il basso dalla vetta della classifica. Il Napoli di Conte vuole mandare un altro segnale perentorio all’Inter di Simone Inzaghi, uscita vincente ma sofferente dalla sfida in casa del Venezia.

Conte lancia un chiaro avvertimento alla squadra

Prima del calcio d’inizio, ai microfoni di Dazn ha parlato mister Antonio Conte. Il tecnico azzurro ha voluto avvisare la sua squadra: “Bisogna uscire fuori dal contesto e stare concentrati sul campo, senza trasferire chissà cosa a squadra e ambiente. Abbiamo lavorato bene e ho visto i ragazzi sul pezzo”.

Sull’avversario: “Verona trionfante nelle ultime due trasferte? È una squadra molto fisica, i tre davanti sono buoni giocatori. Dovremo fare molta attenzione, sanno attaccare bene la profondità. Loro non fanno giocare bene di solito, ma noi cercheremo di superare l’ostacolo”.

Sulla crescita Neres: “In passato abbiamo dovuto fare a meno di defezioni importanti come quella di Lobotka. Ho avuto risposte improntanti anche da Gilmour, lo stesso da Buongiorno, Juan Jesus e Spinazzola. A questi livelli è fondamentale saper lavorare bene con tutti gli elementi del gruppo. Sono contento di come sta lavorando la squadra”.