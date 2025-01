Napoli Calcio Ultimissime – Gli azzurri hanno comunicato la loro decisione su Milan Skriniar, nell’ottica dell’operazione che porterà Kvaratskhelia al PSG

Per il Napoli calcio ultimissime arrivano sul fronte calciomercato, in quella che si preannuncia l’ennesima giornata caratterizzata dalle voci su Khvicha Kvaratskhelia. É pur sempre logico, l’addio improvviso di uno degli artefici dello Scudetto fa rumore, più di altre cessioni. Specialmente perché l’operazione si sta per concludere a gennaio e mai i tifosi si sarebbero potuti aspettare questo epilogo con la squadra prima in classifica.

Un fulmine a ciel sereno lo ha definito Antonio Conte in conferenza stampa, ma ormai il dado sembra tratto. Si attende solamente l’offerta ufficiale del Paris Saint Germain, che negli scorsi giorni avrebbe provato ad offrire Milan Skriniar come contropartita tecnica al Napoli per provare ad abbassare la richiesta economica degli azzurri per Kvara.

Skriniar al Napoli nell’operazione Kvara: la decisione

Un’ipotesi nata dall’esigenza degli azzurri di completare il reparto difensivo, migliorandolo tecnicamente, date le lacune evidenti nella profondità della panchina. Con Juan Jesus in scadenza e Rafa Marin non ancora affidabile, è d’obbligo un investimento.

In merito al tema ha scritto Il Mattino, che ha chiarito definitivamente la posizione del Napoli sull’argomento: