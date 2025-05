McTominay, il confronto con un altro centrocampista… dell’Inter

Lo scozzese a confronto con un altro big del campionato, i numeri parlano chiaro.

La corsa scudetto, che al momento vede il Napoli in vantaggio di 3 punti, non è mai stata così serrata. Raramente si è vista una corsa verso la vittoria finale con due squadre così vicine a così poche giornate dalla fine della stagione.

E a fare la differenza sono senza dubbio i dettagli. La Gazzetta dello Sport ha analizzato due protagonisti, mettendo a confronto le loro stagioni sia per quanto riguarda i numeri che, più in generale, il loro impatto in campo. Si tratta di Scott McTominay e Davide Frattesi.

“Anche l’Inter ha un centrocampista che sa trasformarsi in attaccante, ma in campionato Davide Frattesi ha segnato la metà dei gol di McTominay. Anzi, di meno: cinque contro undici. È vero che Frattesi, a differenza dello scozzese, non è un titolare: entra per lo più a gara in corso e quando c’è da risalire la corrente. Mc Tominay ha giocato per 2.581 minuti, Frattesi per 1120, meno della metà dello scozzese. Tempo inferiore, minori opportunità, però nella stagione scorsa Frattesi aveva realizzato sei reti in una finestra temporale più stretta, appena 935 minuti totali, e suscitava un’impressione diversa, si aveva la percezione che Frattesi spaccasse le partite. Quest’anno ha segnato la fondamentale rete della vittoria a Monaco contro il Bayern, ulteriore dimostrazione di come tutti gli interisti incidano di più in Champions”, scrive il quotidiano.