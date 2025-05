Napoli in corsa per il titolo, l’ex allenatore è sicuro: “Conte sa come si fa”

Il Napoli è in corsa per alzare al cielo il quarto scudetto della sua storia e ogni dettaglio risulta fondamentale in un testa a testa tiratissimo con l’Inter di Simone Inzaghi.

Sono tanti gli step compiuti dal Napoli negli ultimi anni per raggiungere i livelli attuali, frutti di tanti progetti e ricostruzioni portati avanti da figure chiave della storia del club. L’ultimo fra questi, Antonio Conte, potrebbe scrivere una pagina di storia importantissima per il club azzurro, essendo in piena corsa per il secondo Scudetto negli ultimi tre anni.

Corsa scudetto, Benitez elogia il Napoli: le sue parole

Uno dei personaggi fondamentali per la crescita del Napoli è stato sicuramente Rafa Benitez. L’allenatore spagnolo, il quale conosce bene sia l’ambiente partenopeo che il nerazzurro, avendo guidato anche l’Inter per un frangente della sua carriera, è intervenuto a La Gazzetta dello Sport, evidenziando le forti possibilità degli azzurri di arrivare fino in fondo grazie a un fattore in particolare: l’allenatore Antonio Conte.

Qui riportate le sue parole:

“Le grandi squadre non si turbano, semmai è dal punto di vista fisico che c’è il rischio di rimetterci qualcosa. Pensavamo tutti, me compreso, sino a dieci giorni fa, che l’Inter avesse la possibilità di prendersi il Triplete: il campo ci ha detto altro e non c’è da farne drammi. In questo momento, il Napoli ha lo scudetto in mano: ci ha creduto sempre, non si è mai lasciato staccare seriamente e in due gare è riuscito a sorpassare i campioni d’Italia. Il calendario dà un buon aiuto e Conte sa come si blindano certe posizioni“.

Lecce-Napoli è decisiva? L’opinione di Benitez

L’allenatore spagnolo ha voluto anche analizzare il match in programma quest’oggi contro il Lecce, altro passo da non sbagliare per rischiare di non perdere il vantaggio sul secondo posto e, anzi, poter incrementarlo. Infatti, l’Inter affronterà il Verona, altra squadra coinvolta nei giochi per restare nella massima categoria.

Qui prosegue l’intervento di Benitez: