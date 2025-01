Ultimissime calciomercato Napoli- Ci sono novità sul fronte Kvaratskhelia-Psg: annuncio da Fabrizio Romano.

La questione Kvaratskhelia sta infiammando la piazza napoletana. Anche Antonio Conte ha detto la sua in conferenza stampa, dicendosi un po’ deluso di quanto accaduto. L’allenatore ha confermato come il calciatore abbia chiesto la cessione, rendendo quindi inevitabile una valutazione sul suo futuro da parte di tutti. La palla è stata così passata alla società e all’entourage, con alcuna opposizione da parte del tecnico. I prossimi giorni potranno quindi essere quelli che porteranno davvero all’addio del georgiano direzione Paris-Saint Germain: sembra davveri tutto pronto.

Kvaratskhelia-Psg, novità da Fabrizio Romano

Fabrizio Romano ha aggiunto ulteriori novità sui sui social: già trovato, infatti, l’accordo fra il calciatore e il PSG per un contratto che sarà di quattro/cinque volte superiore a quello al Napoli. Nella prossima settimana avverrà un meeting fra le due società che potrebbe suggellare anche l’accordo economico fra i club, portando così davvero a formalizzare tutto per l’addio.

Con l’accordo fra calciatore e società che sembra acquisito, manca solo che Napoli e Psg formalizzino gli ultimi dettagli dell’accordo. Continuano ad essere due le opzioni: o un accordo sui 70-75 milioni cash, o sugli 80 milioni comprendendo il prestito di Skriniar. L’innalzamento della parte ecnomica avrebbe l’utilità di permettere al Napoli di pagare il cartellino del difensore, non visto dalla società come un colpo prioritario in difesa. Gli azzurri continuerebbe infatti a preferire Danilo della Juve al riguardo, ma le difficoltà trovare con la Juve portano anche a valutare le alternative.

Kvaratskhelia verso il Psg: lascia un eroe dello Scudetto

Non è mai stata così tanto vicina alla conclusione l’avventura di Kvaratskhelia al Napoli. I prossimi giorni saranno decisivi, ma sembra davvero arrivata al capolinea la sua avventura azzurra. I tifosi non potranno, in ogni caso, fare altro che ringraziarlo e ricordare il meraviglioso Scudetto del 2023, annata in cui tutto il pubblico napoletano venne trascinato da questo inizalmente semisconosciuto georgiano verso la realizzazione di un sogno.

Purtroppo, l’addio del georgiano diventa (come confermato anche da Conte) un sacrificio necessario in virtù dell’addio richiesto proprio dal calciatore. La distanza per il rinnovo del suo contratto rendono l’offerta parigina difficilmente rinuncabile per evitare un Osimhen-bis e tenere in rosa nuovamente un calciatore scontento. Peccato per un addio che avviene forse con qualche dissidio di troppo, ma la memoria ai bei tempi del passato potrebbe aiutare a “perdonare” anche qualcosa.