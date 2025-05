Buongiorno: “Scudetto? Vi dico quando c’è stata la svolta. Conte ti entra in testa”, poi l’annuncio sul mercato

Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni molto importanti su diversi temi.

Tra i protagonisti dell’ottima stagione del Napoli, c’è senza dubbio Alessandro Buongiorno. Quest’ultimo, è arrivato in estate dal Torino per rinforzare la difesa azzurra. La missione è ovviamente riuscita, motivo per il quale il giocatore è diventato un pilastro nello scacchiere di Antonio Conte. A tal proposito, lo stesso giocatore ha rilasciato parole molto importanti analizzando diversi temi.

Buongiorno: “Non immagino lo Scudetto, ora sono scaramantico”

Alessandro Buongiorno, nonché difensore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “La Stampa”. Nel corso dell’intervista, il giocatore ha toccato diversi temi importanti. Di seguito le sue parole.

“La città di Napoli è bellissima. Ogni volta che mi affaccio al balcone di casa, la vista mi toglie il respiro. I tifosi vivono per il calcio, ma al momento non voglio immaginare la festa Scudetto. Preferisco la sorpresa”. Sullo Scudetto: “La spinta decisiva è arrivata quando abbiamo pareggiato per 1-1 contro l’Inter. La rete di Billing ci ha fatto capire che eravamo davvero forti”. Su Conte: “Lui ti entra nella testa. Sono migliorato sotto diversi aspetti come giostrare la palla sotto pressione e il dialogo con i miei compagni. Ricordo ancora il primo incontro che però fu del tutto casuale, anche se è difficile crederci. Sapevo dell’interesse del Napoli, ma non avevo mai parlato con il mister prima di quel momento”.

Il giocatore, poi, ha toccato anche altri tre temi importantissimi. Il primo è legato all’infortunio rimediato nel match contro il Torino, mentre il secondo riguarda il rapporto coni compagni e in particolare modo quello con Romelu Lukaku. Infine, l’ultimo aneddoto è legato alle tante voci di mercato durante l’estate scorsa. Di seguito le sue parole.