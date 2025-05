De Laurentiis è rientrato a Napoli, ora si lavora al futuro del club: c’è una grossa novità per i tifosi!

Aurelio De Laurentiis è pronto a lavorare al futuro del Napoli. Intanto, è in arrivo una grossa novità per i tifosi.

Il quarto Scudetto è ormai molto vicino, ma in casa Napoli si lavora già al futuro. La possibile vittoria del tricolore dev’essere solo un punto di partenza e non di arrivo, motivo per il quale il patron De Laurentiis starebbe lavorando ad alcuni cambiamenti epocali. Tra questi, ci sarebbe ancora il tema legato allo stadio Diego Armando Maradona, il quale potrebbe accogliere molti più tifosi rispetto alla capienza attuale. Tale decisione verrà prese a breve.

Incontro De Laurentiis-Manfredi: cosa cambia per lo stadio Maradona

Aurelio De Laurentiis lavora ininterrottamente al bene del Napoli. Il patron azzurro, dopo essersi goduto una vacanze alle Maldive, è rientrato in città a causa di alcuni impegni lavorativi. Nei prossimi giorni, infatti, andrà in scena l’incontro con Antonio Conte per stabilire i piani futuri e non solo.

Oltre a quello con il tecnico, però, il patron azzurro sarà impegnato anche con un’altra personalità importante: il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Come riportato da “La Repubblica” i due si parleranno a breve per il tema legato allo stadio Diego Armando Maradona, il quale necessità di alcuni cambiamenti cruciali.

Alla cena in programma stasera, infatti, sarà presente anche un progetto ideato dal primo cittadino sulla riapertura del terzo anello dopo ben 21 anni. Per fare ciò serviranno dei fondi importanti, motivo per il quale il presidente De Laurentiis è tenuto a fare chiarezza sulla proprie idee. Naturalmente, potrebbe trattarsi di una notizia da urlo per i tifosi partenopei che potrebbero accorrere numerosi all’impianto di Fuorigrotta.