“Ha accettato la proposta”, un big dice addio al Napoli: tutto pronto per la cessione!

Il Napoli si prepara a cedere un noto calciatore. Il club azzurro sta per perdere un big attualmente a disposizione di Antonio Conte.

La stagione del Napoli prosegue al meglio, ma intanto continua ad esserci un po’ di incertezza sul futuro. In primo piano, va analizzata la situazione legata ad Antonio Conte, il quale potrebbe dire clamorosamente addio. Il tecnico non ha preso alcuna scelta, ancor più perché attende di scoprire gli obiettivi futuri della società. Quest’ultima, dal canto suo, è già focalizzata sul mercato estivo che potrebbe aprire le porte ad una piccola “rivoluzione”. Questa volta, però, non ci sono solo i nomi in entrata ma anche come quelli in uscita. A tal proposito, un big azzurro sarebbe ad un passo dall’addio.

Anguissa-Napoli, addio vicino? Il calciatore ha deciso

Il futuro di Frank Zambo Anguissa appare ormai segnato. Il calciatore di proprietà del Napoli è stato uno dei protagonisti dell’incredibile stagione azzurra, anche se nei prossimi mesi potrebbe vestire una maglia diversa. Da settimane, o forse anche mesi, si parla del possibile addio dell’ex Fulham che potrebbe proseguire la propria carriera altrove.

Nonostante l’importanza avuta nello scacchiere di Antonio Conte, il giocatore sarebbe desideroso di cambiare aria. Da qui, infatti, sarebbe nata la volontà di approdare altrove. Ovviamente, sarà molto importante capire quale sarà la prossima tappa della sua carriera. A tal proposito, come riportato da “Il Corriere del Mezzogiorno” potrebbe esserci un clamoroso colpo di scena.

Negli ultimi giorni, si è parlato a lungo del possibile interessamento del Chelsea, ma in realtà la carriera di Anguissa potrebbe proseguire in Arabia Saudita. Come sottolineato dal quotidiano sopracitato, il giocatore avrebbe accettato la proposta PIF (Fondo Sovrano che controlla i maggiori club sauditi). Tra le società in pole, ci sarebbe l’Al-Hilal che offrirebbe al calciatore un ricco contratto e la possibilità di disputare il Mondiale per Club durante la prossima estate.

Anguissa saluta il Napoli: ecco quanto incasserà il club

La cessione di Frank Zambo Anguissa chiude un nuovo capitolo in casa Napoli. Il calciatore azzurro, dopo anni al vertice, è ormai pronto a lasciare il calcio che conta per approdare in Arabia Saudita. Ovviamente, prima di firmare il nuovo contratto sarà necessario che gli acquirenti soddisfino le richieste di Aurelio De Laurentiis.

Il Napoli ha fatto scattare il rinnovo automatico fino al 2026, motivo per il quale la cessione non sarà di certo “semplice”. In questo senso, infatti, il club azzurro dovrebbe incassare circa 25 milioni di euro. Si tratta di introiti molto importanti, i quali però dovranno essere investiti per colmare il vuoto lasciato dal camerunese.